TOP 14 - À Bayonne, l'annonce de la fusion Racing 92 - Stade français a fait renaître l'espoir

Avez-vous lundi compris dès l’annonce de la fusion parisienne que vous alliez avoir une nouvelle chance de maintien ?

Emmanuel SAUBUSSE : Quand on a appris la nouvelle et que c’était quasiment sûr, on s’est dit : "Bon, on a une chance" . Après, il faut faire en sorte de la saisir. Au moins, on est encore vivants dans ce Top 14 pour pouvoir se maintenir. On a encore un objectif. J’espère que cette seconde chance, on va la saisir. Ce sera évidemment compliqué car on ne peut pas dire que l’on a 100% confiance.

En avez-vous parlé entre vous dès le début de semaine ?

E.S : Après Toulon, on était vraiment au fond du seau. Ça nous a donné un petit coup de boost. On en a parlé entre nous, avec le staff et c’est une chance pour nous. Il faut la saisir. Il reste six matches, c’est un nouveau championnat qui commence pour nous. A nous de faire le nécessaire, même si nous n’avons pas les cartes en mains. Grenoble a cinq points d’avance sur nous. Ça commence dès ce week-end. Il faut absolument une victoire.

Les joueurs en ont envie, mais est-ce que tout le club y croit ? Avez-vous reçu un message des présidents en ce sens ?

E.S : Oui. Les présidents sont venus nous parler pour évoquer la chose. Qu’il y avait une grande chance pour le club et qu’il fallait absolument la saisir. On en a parlé avec les présidents, avec le staff, avec tout le monde. On a repris un petit coup d’enthousiasme. On va faire en sorte que. Mentalement on est quand même touché, mais on va essayé de relever la tête dès ce week-end, de gagner et de pouvoir y croire.

Mentalement, étiez-vous en Pro D2 depuis le match nul contre Pau ?

E.S : Il fallait être réalistes. A moins d’un miracle, on ne pouvait plus penser se maintenir. Pour nous, on était en Pro D2 et là c’est une réelle chance. Certes, Grenoble à cinq points d’avance sur nous. Certes, mentalement on a été atteints. Il va falloir se remettre la tête à l’endroit, retrouver de la confiance. Ca passera par ce match contre l’UBB.

Emmanuel Saubusse - BayonneIcon Sport

Comment passe-t-on de ce sentiment d’impuissance, de ne pas être au niveau après le match de Toulon, à se dire : oui, on a encore notre place dans ce Top 14 et on peut s’y maintenir ?

E.S : Ça va être la question. Je vous avoue que mentalement, moi le premier, l’équipe a été assez durement touchée depuis un mois où on prend de grosses défaites et plus encore ce week-end où on était vraiment au plus mal. C’est un travail mental pour se dire : on a une chance. C’est sûr, on est au plus mal, mais on a une chance. Mais est-ce que je reste la tête au fond du seau ou est-ce que je relève la tête sur six matches pour pouvoir essayer de faire quelque chose ? Peut-être que ces défaites nous aurons trop touché pour qu’on y arrive. Mais dans tous les cas, on a envie de disputer ce championnat de six matches, de nous maintenir. On a envie de profiter de cette chance pour faire plaisir à tout le monde et avoir une belle fête à la fin.

Plusieurs scénarios pèsent sur ce Top 14 avec cette fusion. Notamment celui d’un forfait général du Stade français, qui aurait pour conséquence d’annuler tous les résultats du club parisien et qui vous mettrait aujourd’hui à un point de Grenoble...

E.S : Ça a été évoqué très vite, ce scénario. Mais c’est la grosse annonce de lundi qui fait que l’on a changé un peu d’état d’esprit. On verra plus tard ce qui se passera par rapport aux différents scénarios possibles. Nous sommes d’abord focalisés sur samedi en se disant que si l’on gagne, on se donne le droit d’y croire et on met la pression sur Grenoble.

Jean Monribot et les joueurs de Bayonne - novembre 2016AFP

Un mot sur l’UBB ?

E.S : Ils se sont bien relancés chez eux en mettant 46 points à Grenoble. Les connaissant, ils vont vouloir continuer sur leur lancée, sachant qu’il y a la septième place qualificative pour les barrages de la Coupe d’Europe. Connaissant le président, je sais qu’il va les booster, les motiver pour aller chercher cette septième place, voir la sixième place qui est super importante pour eux. Ils vont essayer de saisir l’opportunité en venant à Bayonne.