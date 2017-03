TOP 14 - 22e journée : Brive bat Montpellier (28-25) après la sirène

Brive une fois nouvelle tueur à Amédée-Domenech ! Le CAB a arraché un succès sur la sirène grâce à un coup de poignard de Galala (28-25). Montpellier tenait jusqu'à lors le bonus offensif après trois essais de Dumoulin (28e), Nagusa (47e) et Bismark du Plessis (75e). Mais les Héraultais, imperméables toute la rencontre, ont craqué au plus mauvais des moments et sont passés d'une victoire à cinq points à un maigre lot de consolation. L'indiscipline montpelliéraine et Gaëtan Germain (23 points) étaient de trop pour le MHR ce dimanche. Brive n'a pas dit adieu à la 7e place européenne.

Les déplacements se suivent et ressemblent pour Montpellier. Ou presque. Victorieux avec le bonus offensif sur la pelouse de Clermont il y a quinze jours, les joueurs de Jake White étaient sur le point de récidiver non loin de là, sur le terrain de Brive. Des ambitions affichées, des risques inconsidérés et un engagement sans faille : les ingrédients d'une telle performance étaient réunis ce dimanche dans les rangs du MHR. Mais le CAB a résisté, avant de tout faire basculer.

Germain punit l'indiscipline héraultaise

Car si le visage des Montpelliérains n'est pas à blâmer, l'absence d'une composante précieuse a conduit au tête à queue du MHR. C'est l'indiscipline, comme bien trop souvent, qui a coûté la victoire aux Héraultais. Deux cartons jaunes encaissés par Willemse et Reilhac, conjugués aux trop nombreuses pénalités, ont offert à Gaëtan German suffisamment de cartouches pour maintenir les siens dans la rencontre.

Joe Tomane (Montpellier) face à Brive - 26 mars 2017AFP

Les 23 points au pied et le quasi sans-faute (8/9) du meilleur réalisateur du championnat a gardé éveillé les spectateurs d'Amédée-Domenech. Avant que Savania Galala ne les fasse chavirer. Montpellier aurait pu définitivement entériner des phases finales à domicile et même rêver d'une demie directe. Mais ce sont finalement les Brivistes qui s'accrochent à la 7e place synonyme de barrage européen, eux qui n'ont plus connu le premier échelon continental depuis 2010.