TOP 14 - 21e journée : Succès de Toulouse sur Lyon (42-26)

Dans un match très plaisant et ponctué par 9 essais, le Stade toulousain a retrouvé un peu de couleurs et renoué avec le succès sur sa pelouse face au Lou (42-26), notamment grâce à un triplé d'Alexis Palisson (16e, 28e, 68e). Emmenés par son ailier et par un excellent Maxime Médard, les hommes d'Ugo Mola remettent la marche avant après quatre revers consécutifs mais regretteront certainement d'avoir laissé le bonus offensif en route. Ils reviennent provisoirement à la 7e place.

