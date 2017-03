TOP 14 - 20e journée : Brive bat Toulouse (21-19)

Et de quatre ! Quatrième défaite d’affilée pour Toulouse, en déplacement à Brive pour cette 20e journée de Top 14 (21-19). Et ce n’est pas le point de bonus défensif glané en Corrèze, le premier depuis 4 rencontres, qui va consoler les Toulousains. La sortie de crise n’est pas encore en vue pour les Rouge et Noir. D’autant que le sort s’acharne sur les hommes d’Ugo Mola. Pour preuve ce carton rouge infligé trois-quarts anglais, Toby Flood, pour un coup de genou sur un joueur au sol (65e).

Toby Flood (Toulouse) quitte le terrain après son expulsionIcon Sport

Le Stade toulousain était pourtant bien rentré dans la partie. A la force physique des Corréziens, les Stadistes répondaient par un jeu de mouvement. Si bien qu’en fin de première période, Toulouse menait 12-9 grâce à la botte de Doussain. Le demi d’ouverture était d’ailleurs à l’origine du seul essai de la partie. Sur un ballon de récupération dans ses 22 mètres, le demi d’ouverture adressait un judicieux coup de pied par-dessus la défense. Bézy était à la réception puis servait Bonneval qui finissait dans l’en-but après une course de 60 mètres (38e). A La pause Toulouse virait en tête 19-12.

Brive se rebiffe en seconde période

Mais la seconde période allait sonner la révolte corrézienne. Les Brivistes multipliaient les temps de jeu, utilisaient toute la largeur du terrain mais butaient inlassablement sur le mur défensif haut-garonnais. Alors c’est l’artificier maison, Gaetan Germain qui meublait le tableau d’affichage et rajoutait 3 pénalités. Le carton rouge de Flood (65e) alors que Toulouse était toujours dans le coup (21-19), réduisait les chances de victoire des Toulousains.

La joie de Sisaro Koyamaibole (Brive) après le succès face à Toulouse - 11 mars 2017Icon Sport

Au final, c’est donc Brive qui s’impose. Avec ce succès, les Corréziens font coup double. Non seulement ils assurent leur maintien mais surtout ils se relancent dans la course à la qualification. Des phases finales que leurs adversaires de jour voient s’éloigner. Le Stade absent du dernier sprint final du championnat de France : ce serait une première depuis plus de quarante ans !