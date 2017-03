TOP 14 - 19e journée : Brive prend le meilleur face à Toulon (15-5)

Brive avait besoin d’une victoire pour rester à très bonne distance de la zone rouge, c’est chose faite (15-5) ! Après deux défaites d’affilée, le CAB s’est offert Toulon dans son antre d’Amédée-Domenech dans un match très ennuyeux et seulement axé sur le combat et les duels de colosses. Venu sans grandes intentions de jouer, le RCT a sauvé l’honneur en fin de partie par l’intermédiaire d’Habana (74e) tandis que le succès était déjà acquis pour les Coujoux grâce à cinq pénalités (21e, 40e, 52e, 56e, 73e) dont les quatre dernières de Laranjeira.

Le score n’est pas trompeur, on a bien assisté à une purge ce samedi soir. Il pleuvait des cordes sur Brive et le terrain d’Amédée-Domenech était détrempé, laissant apparaître quelques flaques géantes par endroit. Il n’en fallait pas plus pour décider les deux équipes à éviter le plus possible de jouer au rugby. Les premières minutes n’ont pas laissé place à beaucoup de suspense sur la question, se résumant à du ping-pong et une foire d’empoigne dans l’axe du terrain. Titulaire au centre, François Trinh-Duc n’a pas choisi le meilleur match pour faire son retour à la compétition après trois mois d’absence.

Sisaro Koyamaibole (Brive) face à Toulon - 4 mars 2017AFP

100% au pied pour Laranjeira

Dans ce type de rencontre, Brive sait qu’il part avec un avantage avec son buteur super précis Gaëtan Germain. Sa sortie sur blessure (genou) à la demi-heure de jeu aurait pu casser le moral des siens. L’ancien Racingman était alors à un sur deux au but et son remplaçant, Thomas Laranjeira, lui a succédé avec les honneurs. Il a concrétisé en points tout ce qu’il a tenté, construisant le succès du CAB. Ses deux réussites longue distance (55e, 73e) ont mis un terme aux espoirs toulonnais de ramener quelque chose de Corrèze. Car mis à part une mêlée solide, le RCT n’a rien montré.

Les Rouge et Noir ont passé leur première période à défendre, et ce fut à peine différent après la pause. Une stratégie déjà expérimentée avec succès cette saison sur le terrain des Saracens (10-3), mais révélatrice d’un sacré manque d’ambition face à un adversaire moins armé que le champion d’Europe. Sans un contre assassin et une passe au pied de footballeur d’Escande pour Habana (74e), Toulon serait sûrement reparti Fanni d’Amédée-Domenech. Il repart juste sans rien, sauf des doutes en plus alors que sa place dans le top 6 devient de plus en plus fragile, comme la qualité de son jeu.