TOP 14 - 18e journée : Toulon l'emporte face à Lyon (31-17)

Il aura fallu un Toulon fort de café pour aller chercher une victoire plus que logique face à une équipe de Lyon longtemps joueuse et ambitieuse (31-17). Le RCT s’est arraché et a même tout tenté en fin de rencontre pour tenter d’empocher un bonus offensif qui n’aurait finalement pas été totalement mérité au regard d’une première période plus que brouillonne. Plutôt que la seconde période à sens unique, on retiendra une rude bataille avant la pause où les deux formations se sont rendues coup pour coup. Le LOU n’a pas démérité, au contraire.

Finalement, ce qui a manqué à Lyon pour réaliser un coup énorme à Mayol, c’est peut-être un banc plus costaud et plus expérimenté. Il avait été fait le choix de la jeunesse et l’on a bien senti que Toulon n’attendait que ça pour hisser son niveau de jeu. L’essai de Juanne Smith (49e, 24-17) était la parfaite récompense de cette détermination, alliée à de la patience. Les séquences varoises se faisaient de plus en plus longues et le rythme impossible à tenir pour la défense rhodanienne, qui a cédé encore face à Bryan Habana (75e, 31-17).

Bryan Habana (Toulon) plonge pour inscrire son 2e essai contre LyonIcon Sport

Une première période riche et entrainante

Du premier acte, justement, on pourrait en écrire des lignes… L’essai de Paul Bonnefond pour sa première titularisation (19e) et celui au forceps de Hosea Gear (29e) montraient les ambitions lyonnaises car consécutifs à deux pénaltouches. Nicolas Durand se rendait aussi coupable d’un plaquage sans ballon sur Bryan Habana et écopait d’un carton logique (21e) provoquant la réaction toulonnaise. Un essai de pénalité était d’abord accordé (23e) suite à une pénaltouche mais sans que le ballon n’ait été tapé préalablement en touche…

Une décision qui provoqua un peu de confusion mais logique. Tout aussi logique que de refuser l’essai pour un en-avant au moment d’aplatir de Ma’a Nonu (10e). Pas besoin de ralenti, cependant, pour constater l’interception gagnante de Josua Tuisova (25e) alors que la vidéo aurait été plus utile pour valider la pénalité de Matt Giteau avant la pause (40e+2), injustement refusée mais sans conséquence. Elle aura permis de voir une charge rageuse de Duane Vermeulen sur BJ Botha (28e), assortie d’un jaune qui pourrait appeler des suites.