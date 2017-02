TOP 14 - 18e journée : Pau s'impose face à Grenoble (39-22)

Au terme d’un très gros affrontement, la Section paloise est venue à bout d’une coriace formation grenobloise (39-22). Malmenés dans le combat, les Béarnais signent un sixième succès consécutif grâce notamment à la réussite au pied de Colin Slade (24 points marqués) et les essais d’Armitage (36e), Daubagna (48e) et Charlet (76e). Grenoble a rendu une séduisante copie à l’extérieur comme en témoigne le doublé d'Armand Batlle (7e, 52e). Mais les Isérois ont surtout brillé par leur indiscipline (trois cartons jaunes) et reviennent les poches vides de Pau.

Et de 6 pour la Section ! Mais que ce fut laborieux et âpre pour les hommes de Simon Mannix. Face au premier relégable, les Palois ont longtemps souffert dans le combat. Face à une défense très haute et quelques démons du jeu au sol, Grice et Héguy en tête, la Section n’avait que la réussite au pied de Colin Slade comme moyen de réponse. Heureusement, ce samedi soir, l’ancien All Black a régalé le stade du Hameau grâce à un brillant 8 sur 9 et un drop claqué dès l’entame. Mais pour avoir autant de coups de pied à tenter, il faut des fautes. Justement, le FCG a excellé dans ce domaine.*

Louis Dupichot - PauAFP

Encore une fois, Grenoble s’est sabordé tout seul

Terrible désillusion pour les Isérois qui venaient clairement pour faire quelque chose non loin du Pic d'Ossau. Mais encore une fois, les joueurs de Bernard Jackman ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes. Malgré une énorme débauche d’énergie dans le jeu au sol et en défense, malgré deux magnifiques essais d’Armand Batlle après un très gros travail de Gio Aplon, on ne retiendra que les trois cartons jaunes du FCG. Kimlin et Taumalolo laissaient leurs coéquipiers à treize contre quinze avant la pause, puis Arnaud Héguy quittait aussi les siens à sept minutes de la sirène après un coup de tête tout simplement inutile. Une fin de match en infériorité numérique qui permettait à Pau de faire grossir le score contre la physionomie du match.

Efficace, opportuniste et plus disciplinée, la Section Paloise en profite pour enchaîner une sixième victoire consécutive. Plus rien n’arrête les Palois désormais quatrièmes du Top 14 avant les trois dernières rencontres du week-end. Les Grenoblois ont réussi un nouveau sabordage en règle et rentrent du Béarn sans aucun point.