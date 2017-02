TOP 14 - 18e journée - Le Racing 92 domine Brive (33-18)

Le Racing 92 enchaîne un deuxième succès consécutif en prenant le meilleur sur des Corréziens résistants mais comme souvent trop indisciplinés (33-25). Presque toujours en tête au tableau d'affichage, les Franciliens ont fait les choses dans l'ordre, s'appuyant sur une deuxième ligne décisive et un James Hart prolifique au pied (18 points). Grobler (14e) et Nakarawa (48e, 61e) ont en effet concrétisé les temps forts des Ciel et Blanc. Les essais de Masilevu (31e), Asieshvili (43e) et Ribes sur la sirène n'auront pas suffi. Toujours en quête d'un succès à l'extérieur après son exploit à Toulon en septembre dernier, Brive peut nourrir quelques regrets ce samedi. Tout l'inverse des Racingmen, encore une fois intraitables à domicile.

Ils ont sûrement trouvé la bonne recette. Ou peut-être l'avait-il déjà celle-ci. Les champions de France en titre capitalisent à nouveau dans leur antre d'Yves-du-Manoir ce samedi. Face à des Brivistes bien plus solides que les Bayonnais, le Racing 92 a offert à son public une neuvième victoire en autant de réceptions sur cet exercice 2016-2017. Sans bonus offensif cette fois, mais avec presque tout autant de sérénité. A l'aube d'un déplacement primordial à Grenoble, revoilà les Franciliens dans le top 6. Provisoirement certes, mais ce n'est pas là l'essentiel.

Benito Masilevu (Brive) face au Racing 92 - 18 février 2017Icon Sport

Nakarawa se promène, Hart enquille

Si les joueurs du duo Travers-Labit ont enregistré un deuxième succès consécutif, ils le doivent en grande partie au précieux travail de leurs avants. Intenables, Brice Dulin et Juan Imhoff ont délégué leur rôle de finisseur à leurs compères de la deuxième ligne. Gerbrandt Grobler tout d'abord, venu signer une troisième réalisation en l'espace d'une semaine. Avant le récital d'un Leone Nakarawa presque trop facile pour s'offrir un doublé.

Un troisième homme est à créditer de ce succès du Racing 92, il s'agit du demi de mêlée James Hart. Déjà auteur de 15 points au pied face à l'Aviron, le Franco-Irlandais n'a tremblé qu'à une reprise face aux perches, passant la bagatelle de 18 points qui au final font la différence. Une performance qui résulte, et comme de nombreuses fois à l'extérieur, d'une indiscipline criante des Corréziens. Si l'essai de Ribes (80e) récompense le visage séduisant de ses coéquipiers au tableau d'affichage, les fautes répétées des hommes de Godignon expliquent ce nouveau déplacement à vide des Brivistes. A la croisée des chemins, le CAB semble avoir abdiqué dans la course à la qualification, le Racing 92 s'offre lui le droit d'y croire.