TOP 14 - 16e journée (match en retard) : Le Racing 92 écrase Bayonne (59-20)

Contrat rempli pour le Racing 92, qui s’impose avec le bonus offensif face à Bayonne et retrouve des couleurs en championnat (59-20). Malgré une entame poussive, les Franciliens avaient déjà ce petit point supplémentaire en poche à la pause (26-13) grâce à quatre essais de Dulin (17e), Chavancy (22e), Grobler (32e) et Szarzewski (40e). Le deuxième acte était une formalité pour les Racingmen, qui plantaient cinq autres essais par l’intermédiaire de Grobler (43e), Thomas (46e, 63e), Hart (74e) et Andreu (77e). Bayonne a pourtant envoyé du jeu à l’image de ses deux essais signés Martial (27e) et Ayarza (66e) mais le club basque repart bredouille de Colombes.

Plus d'infos à suivre...