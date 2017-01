TOP 14 - 16e journée - La Rochelle est toujours aussi redoutable à domicile (22-8)

Dans un stade Marcel-Deflandre plein pour la 17e fois consécutive en Top 14, La Rochelle s'impose (22-8) face à Castres et prend provisoirement la tête du Top 14, notamment grâce à un essai de Vito, son premier dans le championnat français. Menés au score à la mi-temps après un premier acte largement en faveur du C.O dans l'engagement, les Maritimes se sont remis la tête à l'endroit en seconde période. Trop souvent sanctionnés, les Castrais peuvent s'en vouloir et repartent bredouillent.

Un classique, un vrai

Si certains se demandaient encore si ce La Rochelle-Castres pouvait devenir un classique du rugby français, ils ont été servis ! Certes, pour la première fois depuis longtemps, Patrice Collazo et Christophe Urios avaient décidé de ne pas s'exprimer dans les médias avant le match. Mais certains silences en disent long.

Victor Vito (La Rochelle) face à Mathieu Babillot (Castres)AFP

Dès les premières minutes, on a senti que les Castrais n'avaient pas digéré la défaite sur leur pelouse de Pierre Antoine (18-26) à l'aller, et que les Maritimes se souvenaient de la petite phrase du manager tarnais qui estimait que ce n'était "que La Rochelle". L'engagement était donc au rendez-vous !

Une grosse bataille dans les rucks

On le savait, c'était l'une des clés de ce match. Pour empêcher les Rochelais de mettre de la vitesse dans leur jeu, Christophe Urios avait demandé à ses joueurs beaucoup d'agressivité dans les rucks. A ce petit jeu, les Tarnais sont sortis largement vainqueurs sur les 40 premières minutes en bénéficiant de 8 turnovers, contre seulement 3 pour leurs adversaires.

La pression s'est ensuite inversée, avec des Rochelais retrouvés en seconde période, notamment grâce à un Uini Atonio en forme internationale et constamment dans l'avancée.

Uini Atonio (La Rochelle)AFP

L'indiscipline, point noir des Castrais

Certes, en rugby, il faut faire preuve d'engagement. Il y en avait presque trop côté castrais ce samedi soir. Avec 18 pénalités encaissées, deux cartons jaunes pour Capo Ortega et Kockott, et un rouge pour Montes qui s'est essuyé les crampons sur le crâne de Boughanmi, Castres s'est mis seul en difficulté. Il n'en fallait pas plus aux Rochelais pour prendre le large, sous les yeux de Patrice Collazo qui réclamait systématiquement les trois points.

La Rochelle reste invaincu à domicile et prend provisoirement la tête du Top 14 avant le match de Clermont demain. A la 4e journée, c'était anecdotique. Plus à la 16e !