TOP 14 - 15e journée : Pourquoi ce Boxing Day nous fait vraiment saliver

Parce que le Boxing Day est désormais incontournable

Tradition ancestrale outre-Manche, cette journée de championnat disputée après Noël durant les fêtes de fin d'année a fait son apparition il y a sept ans en Top 14. Et depuis 2009, le succès est au rendez-vous. Depuis 3 saisons, les affluences du Boxing Day sont à chaque fois supérieures de 15 à 25% par rapport à la moyenne du reste de la saison régulière. Si certains joueurs ou entraîneurs se passeraient bien de jouer le 31 décembre ou le 1er janvier, les spectateurs, eux, aiment se déplacer dans les stades à cette période.

Parce que joueurs et arbitres rentreront sur la pelouse en blazer

La saison dernière, les joueurs du Racing 92 avaient fait forte impression en finale en pénétrant sur la pelouse du Camp Nou avec des blazers, rendant ainsi hommage à leurs glorieux aînés de l'époque "showbiz". Lors du Boxing Day, la Ligue a décidé d'instaurer un protocole spécial, imposant à tous les arbitres et tous les joueurs de porter des blazers et de faire face à la tribune présidentielle. Original et de quoi rendre l'événement encore plus solennel.

Les joueurs du Racing avec le blazer du clubRugbyrama

Parce que le nouvel hymne officiel sera diffusé

Si la LNR a déjà dévoilé ces derniers jours le nouvel hymne officiel du Top 14 et de la Pro D2, cette 15e journée sera l'occasion de le diffuser pour la première fois dans tous les stades et de le faire découvrir au plus grand nombre. Cette mélodie aux accents tribaux, composée par Paul Rouger et Franck Marchal (Le Comptoir du Son), accompagnera désormais toutes les rencontres des deux championnats professionnels de l'Hexagone.

Parce que vous pourrez vous faire un marathon rugby sur 3 jours

Si vous avez décidé de rester confortablement devant votre poste de télévision (et que vous avez les abonnements nécessaires), vous allez pouvoir potentiellement regarder 6 des 7 rencontres intégralement. Ce vendredi, Lyon - Bordeaux-Bègles servira de mise en bouche (20h45) avant d'attaquer l'entrée et le plat de résistance le samedi avec Pau - Montpellier (13h) et Toulouse - Clermont (17h). Entre temps, il vous faudra choisir entre Castres - Bayonne ou Stade français - Brive, diffusés à la même heure. Enfin, le dimanche, vous pourrez tranquillement digérer votre réveillon du 31 avec La Rochelle - Grenoble d'abord à 16h15 et le Toulon - Racing 92 en guise de dessert (20h45).

Brock James (La Rochelle)Icon Sport

Parce que Toulouse - Clermont et Toulon - Racing 92 promettent

Difficile de faire beaucoup mieux comme affiche pour le Boxing Day. Les Clermontois, leaders incontestés, se rendent chez les Toulousains (7e) samedi à quelques heures du passage à l'année 2017. Un duel qui donne souvent lieu à des rencontres prolifiques. Enfin, le lendemain, les Franciliens (5e), tenants du titre, se déplaceront sur la pelouse des Toulonnais (4e) pour une revanche de la dernière finale du championnat. Quasiment éliminées de la Champions Cup, ces deux formations peuvent désormais jeter toutes leurs forces dans le Top 14.