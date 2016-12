TOP 14 - 15 journée : Stade toulousain - Clermont, Toulon - Racing 92... les pronos de rugbyrama.fr

Les matches phares

Toulouse - Clermont

Le contexte : Ce match doit être celui du déclic pour le Stade toulousain, 7e. Les Rouge et Noir ont bien du mal cette saison et ont déjà perdu 7 fois en 14 journées. Et notamment contre Toulon à la maison. Un nouveau revers ce samedi mettrait les Haut-Garonnais dans une situation vraiment délicate dans la course aux phases finales... Victoire impérative pour les joueurs d'Ugo Mola, même si c'est la machine clermontoise qui fera face à Toulouse.

Morgan Parra (ASM Clermont) - décembre 2016Icon Sport

Notre avis : Toulouse n'a pas d'autre choix. Victoire étriquée du Stade toulousain, bonus défensif en faveur de l'ASM.

Toulon - Racing 92

Le contexte : La grosse affiche de ce Boxing Day pour clôturer cette 15e journée dimanche soir. Tout simplement un remake de la dernière finale du Top 14. Et une rencontre elle aussi capitale pour le Top 6. Le RCT (4e) et le Racing (5e) se tiennent en effet en un petit point au classement. On espère un aussi beau spectacle que lors du match aller (41-30 pour les Franciliens) !

Liam Gill (Toulon) - décembre 2016AFP

Notre avis : Un court succès toulonnais et un bonus défensif accroché par les champions de France en titre.

Les autres rencontres

Lyon - Bordeaux-Bègles

Le contexte : Ce vendredi soir en ouverture de cette 15e journée, le Lou va disputer son 85e et tout dernier match au Matmut Stadium, avant de s'installer à Gerland. L'occasion idéale pour les hommes de Pierre Mignoni, 12e et premiers non relégables, de finir en beauté et surtout de retrouver le chemin de la victoire après 4 défaites de rang en championnat. L'UBB reste elle sur 2 revers consécutifs, dont la contre-performance face à Pau à domicile le week-end dernier.

Frédéric Michalak (Lyon) - décembre 2016Icon Sport

Notre avis : Un match serré mais un succès de Lyon. Bonus pour Bordeaux-Bègles.

Pau - Montpellier

Le contexte : La Section paloise, 10e, peut s'offrir pour la première fois de la saison une 3e victoire consécutive en Top 14. Et ainsi confirmer son exploit de la semaine passée en Gironde. Les Palois auront fort à faire face au MHR, dauphin de Clermont avant ce Boxing Day et déjà vainqueur à l'extérieur à Bordeaux, Bayonne et Grenoble.

Tom Taylor (Pau)AFP

Notre avis : On va tenter un coup et miser sur une victoire d'une courte tête d'un Montpellier efficace.

Castres - Bayonne

Le contexte : Après 3 succès de rang en championnat, le CO a chuté sur la pelouse du Racing lors de la 14e journée, ne prenant aucun point pour la première fois depuis 6 matches. Les Tarnais, 8e, doivent profiter de la réception de la lanterne rouge bayonnaise pour faire le plein de points et se mêler à la lutte pour les phases finales. L'Aviron reste lui sur 2 lourds revers à Paris et contre La Rochelle.

David Smith (Castres) - décembre 2016Icon Sport

Notre avis : Large succès castrais à prévoir. Sûrement accompagné du bonus offensif.

Stade français - Brive

Le contexte : Le choc du ventre mou du classement. Les Parisiens (11e) ont pris une grosse claque à Clermont et veulent décrocher une 7e victoire pour dépasser leurs adversaires du jour. Le CAB (9e) cherchera lui à décrocher son 2e succès à l'extérieur après l'exploit à Toulon en début de saison.

Rémi Bonfils (Stade français) - décembre 2016Icon Sport

Notre avis : Succès du Stade français.

La Rochelle - Grenoble

Le contexte : Cette rencontre entre le Stade rochelais (3e) et le FCG (13e), c'est un petit peu le choc des extrêmes. Les Maritimes, renversants à Bayonne le week-end dernier, sont d'ailleurs toujours invaincus à Deflandre, malgré 3 matches nuls. Les Grenoblois sont eux à la recherche d'une 4e victoire cette saison pour entretenir l'espoir d'un éventuel maintien. Mais de leurs 7 déplacements, les Isérois n'ont ramené que 2 petits points...

Gabriel Lacroix (La Rochelle) - décembre 2016AFP

Notre avis : Victoire bonifiée de La Rochelle.