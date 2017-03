Tech XV fait part de son "émotion face aux conséquences sportives et sociales" de la fusion

Le communiqué : "Suite à l’annonce de la fusion entre les clubs du Racing 92 et du Stade Français Paris, TECH XV, le regroupement des entraîneurs et éducateurs de rugby, désire mettre en avant son émotion face aux conséquences sportives et sociales de cette union. En effet, cette fusion qui met fin à deux clubs historiques de notre championnat, dotés d’une entité club extrêmement forte et qui semblaient structurellement, sportivement à l’abri d’une telle décision, pose la question de l’avenir des joueurs, des personnels sportif et administratif qui – dans un milieu fortement touché par la précarité – ne peuvent que manifester leur inquiétude et leurs interrogations quant à leur futur. C’est la raison pour laquelle TECH XV sera présent dans l’accompagnement des personnels sportifs qui vont se retrouver, à l’évidence, pour certains, dans une situation difficile. TECH XV n’oublie pas également tous les bénévoles investis dans ces deux clubs ainsi que les supporters, sans lesquels un club ne pourrait exister".