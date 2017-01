Stade français - Toulouse (15-18), les notes - Plisson a porté son équipe, Huget décisif...

Les bons élèves

Paul Gabrillagues (6,5)

Quel guerrier ! S'il en est bien un au sein du pack parisien qui n'a rien à se reprocher, c'est lui. Il a ferraillé sans cesse dans les rucks mais aussi pour éviter l'avancée des ballons portés toulousains. Précieux en touche, le deuxième ligne n'a jamais compté ses efforts. Certes, il écope d'un carton jaune mais il a payé pour l'ensemble de l'indiscipline de son équipe. Prometteur, quoi qu'il en soit.

Paul Gabrillagues (Stade français)AFP

Plisson (6)

La semaine dernière, Jules Plisson avait dû ronger son frein sur le banc de touche pendant 80 minutes et il avait assisté à la mise en lumière de Morme Steyn, auteur de la pénalité de la gagne face à Brive. L'ouvreur international, titulaire pour le Clasico après le forfait du Sud-Africain, a lui aussi prouvé qu'il pouvait être décisif. Sur ce match, Plisson a tout réussi au pied : 4/4 face aux perches et un bien joli drop au retour des vestiaires. Une copie propre. Mais pas suffisante pour offrir la victoire à son équipe.

Huget (6,5)

Un début de match de très haute volée avec notamment une incroyable envie. Il perça d'entrée le rideau défensif parisien. Par la suite, l'ailier international a tenté mais n'a jamais réussi à faire la différence. Mais voilà, il a su sortir de sa boîte en fin de partie pour inscrire un doublé. Déterminant. Bref, des qualités exploitées au bon moment.

L'essai de Yoann Huget (Toulouse) face au Stade français - 8 janvier 2017Icon Sport

Le banc du Stade toulousain (7)

Il y a eu deux Toulouse sur ce match. Et si le club de la Ville Rose a remporté ce Clasico, il le doit à l'apport de son banc de touche qui a radicalement changé son visage. A la 50e minute, le staff haut-garonnais apportait du sang frais avec Baille, Tolofua, Johnston et Galan et celui-ci était clairement le bienvenue. Leur puissance et leur disponibilité dans le jeu courant ont mis sur le reculoir une défense parisienne qui a fini par craquer. Décisif.

Les mauvais élèves

Marques (4)

Le demi de mêlée de Toulouse a eu énormément de mal pour animer le jeu de son équipe et surtout imposer du dynamisme à une équipe qui a eu la possession du ballon mais qui a longtemps manqué d'inspiration. Hésitant, il n'a pas su profiter du temps de jeu qui lui était offert ce dimanche pour se mettre en valeur. Et que dire de cette pénalité, 22m en face, ratée ? Le joueur a préféré en sourire... Trop médiocre.

Bonneval (4)

Peu à son avantage tout au long de la partie, l'arrière parisien est clairement fautif sur le second essai d'Huget. Son jeu au pied est totalement défaillant et il se troue ensuite sous la pression de Médard qui lui fait perdre le ballon. Doit et peut mieux faire.