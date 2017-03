Stade français : Gonzalo Quesada regrette la bataille de communiqués entre la Fédération et la Ligue

C'est dommage qu'ils ne puissent pas gérer (la situation) sans passer par des communiqués, par vous (les médias). Je comprends qu'il y ait des désaccords, mais c'est dommage que ces discussions (n'aient pas lieu) dans des bureaux, en privé, a estimé l'Argentin lors de la conférence de presse avant la réception de Toulon dimanche en Top 14.

Mercredi, la FFR a avait annulé par voie de communiqué la décision prise vendredi par la LNR de reporter Castres-Stade Français et Montpellier-Racing 92, prévus le lendemain, en raison de la grève illimitée décrétée par les joueurs du club parisien pour protester contre le projet de fusion avec le Racing, finalement abandonné dimanche. Dans la foulée, la Ligue a maintenu la reprogrammation de ces rencontres, entre le 18 et le 23 avril, et dénoncé, à son tour dans un communiqué, une interférence "étonnante et choquante" de la Fédération "dans (ses) compétences en matière d'organisation des championnats professionnels".