Remontada, trou noir toulousain, naufrage basque, Clermont… nos Tops et Flops de la 20e journée

Les Tops

La remontada lyonnaise

Ce n’était vraiment pas la semaine des Parisiens. Après leurs homologues footballeurs du PSG, les joueurs du Stade français ont également connu un revirement de situation en leur défaveur. Pourtant, les hommes de Gonzalo Quesada ont longtemps cru pouvoir enfin décrocher leur premier succès à l’extérieur. Mais menés 17-33 à la 55e minute, les Rhodaniens se sont finalement réveillés. Grâce aux essais de Carl Fearns et Steffon Armitage ainsi que le pied de Lionel Beauxis, le Lou a alors infligé un 18-0 à Paris en 17 minutes. Et au prix de cette incroyable remontada, les joueurs de Pierre Mignoni ont quitté leur 12e place (35-33).

Lesgourgues a fait oublier Serin

Habitué à partager le temps de jeu à la mêlée avec le numéro 9 des Bleus Baptiste Serin, Yann Lesgourgues a une nouvelle fois prouvé qu’il était bien plus qu’une simple doublure. Face à Grenoble, il a notamment été l’auteur d’une passe tendue qui a emmené le premier essai de l’UBB par l’intermédiaire de Romain Lonca (19e). Avec son compère de la charnière, Simon Hickey, il a clairement mis les Girondins sur de bons rails, stoppant enfin la terrible série débutée mi-novembre.

Yann Lesgourgues (Bordeaux-Bègles) Icon Sport

Les Rochelais tout-terrain

Ces Maritimes sont vraiment stupéfiants ! Non contents d’être invaincus en 2017 et de dominer le championnat, les hommes de Patrice Collazo ont remporté leur 6e victoire à l’extérieur de la saison (sur leurs 10 déplacements). C’est, de loin, le meilleur total puisque Montpellier suit avec 4 succès hors de ses bases. Plus encore que le nombre, c’est les lieux de ces exploits qui forcent le respect. Car si cela parait normal d’y parvenir sur la pelouse des deux relégables (Grenoble et Bayonne), c’est en revanche bien plus dur de le faire à Castres (18-26), Toulon (20-23), Toulouse (21-27) et chez le Racing 92 (15-38).

Victor Vito (La Rochelle) - 11 mars 2017Icon Sport

Les Flops

L’Aviron a pris l’eau de toutes parts

C’est ce que l’on appelle passer totalement à côté de son sujet. Derniers du championnat et quasiment condamnés à descendre en Pro D2 en fin de saison, les Bayonnais n'ont pas existé à Mayol samedi. Imaginez : les Varois n'ont eu besoin que de 16 minutes pour inscrire 3 essais et ainsi décrocher le point de bonus offensif. Mais le calvaire des Basques ne s'est pas arrêté là puisque les Toulonnais sont parvenus à aller à 12 reprises dans leur en-but pour un score final de 82 à 14. Les essais de Gabiriele Lovobalavu et Pablo Huete sont des maigres consolations pour une formation qui a l'habitude de prendre l'eau en déplacement depuis début décembre : 285 points encaissés sur les 5 derniers matches, soit une moyenne de 57 points par rencontre !

Le coup de la panne selon Toulouse

Qui se souvient que le Stade toulousain pointait à la 4e place du Top 14 au soir du 8 janvier après son succès dans le Classico à Jean-Bouin ? Plus grand monde. Car depuis, les Haut-Garonnais n'en finissent plus d'enchaîner les contre-performances comme en témoignent leurs 2 revers à domicile face à Pau et La Rochelle. Samedi, ils misaient sur une victoire à Brive pour éviter d'aligner 4 revers de rang. A la pause, les Stadistes pensaient certainement avoir fait le plus dur en menant de 7 longueurs (19-12). C'était sans compter sur un nouveau coup de la panne en seconde période. Comme ce fut déjà le cas à plusieurs reprises au cours de la saison, ils n'ont plus inscrit le moindre point au retour des vestiaires, échouant de peu (19-21). Le bilan de la soirée : Flood a été exclu (65e), Toulouse a encore perdu et le Stade pointe à la 10e place, à 8 points du RCT, en position de dernier qualifié.

Arthur Bonneval (Toulouse) - 11 mars 2017Icon Sport

Clermont, un de chute

Celle-là, on ne l'attendait pas vraiment. On parle bien sûr de la première défaite de la saison de Clermont à domicile dimanche face à Montpellier (19-28). Certes, l'ASM est handicapée par l'absence de ses nombreux internationaux (dont les vainqueurs de l'Italie Camille Lopez, Rémi Lamerat, Noa Nakaitaci et Paul Jedrasiak). Mais les performances récentes des Auvergnats ne laissaient pas augurer une telle déroute au Michelin. Car c'est en toute logique que le MHR a été récompensé du bonus offensif en Auvergne, tant les Hérautais ont pris le dessus sur les Clermontois dans tous les secteurs du jeu. Et les Cistes, auteurs de 4 essais, auraient même pu corser l'addition...