Racing - Stade français - Une fusion pour contrer le rachat du Stade français par les Qataris ?

La fusion entre le Stade français et le Racing 92 est une "véritable bombe" comme l'a souligné à juste titre Thomas Savare lundi en conférence de presse. Mais la soudaineté de l'annonce en a surpris beaucoup. L'intérêt du rugby francilien a notamment été évoqué tout comme la volonté de réunir un seul et même public derrière une seule entité au sein de la capitale pour devenir "une vraie référence" du rugby. Mais reste à savoir si tous les propos pronononcés l'ont été avec sincérité ou non. Car ce mardi, une ombre venant du Qatar plane au-dessus de ce projet de fusion.

Et c'est Jacky Lorenzetti qui a vendu la mèche. L'homme d'affaires à la tête du Racing 92 avait rejeté il y a plusieurs mois le projet de fusion. Avant de faire machine arrière. La raison ? La rumeur d'un rachat du Stade Français par QSI, fonds d'investissement souverain de l'émirat du Qatar. "La crainte de voir le Stade français trouver une solution autre que la fusion m'a interpellé en effet. Mais ce n'est pas avaler le Stade français, mais plutôt l'additionner plutôt que de prendre le risque de se retrouver avec une concurrence peut-être faussée" , a-t-il déclaré ce mardi matin sur les ondes de Radio France.

Vidéo - Lafond : "Si on regarde les choses en face, le Stade Français s'est fait manger tout cru" 03:31

"C’était soit ça, soit le Qatar qui arrivait..."