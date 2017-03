Racing 92 - Jacky Lorenzetti promet aux supporters qu'après la fusion, il seront "inarrêtables"

Dans sa lettre adressé aux supporters du Racing 92, le président Jacky Lorenzetti a pris le temps d'expliquer les raisons de cette fusion entre son club et celui du Stade français. "Nous avons été champion de Pro D2, du Top 14, nos espoirs ont été primés deux fois de suite, nos équipes de jeunes brillent, nous avons des structures au Plessis Robinson et la U Arena, et pourtant cette année nous prouve que c’est très difficile de soutenir ce niveau de performance année après année. Nos voisins du Stade Français Paris ont éprouvé ce même syndrome" , explique-t'il notamment.

Et de continuer son propos : "Nous sommes donc confrontés à une question : comment passer de gagner une fois à être en position de gagner chaque fois ? Eux, comme nous, se posent la question. Nous nous sommes dit que la réponse était là sous nos yeux, inattendue, une réponse que nous n’apportions pas pensant qu’elle était difficile alors qu’elle est évidente. La réponse ? Assembler nos forces, coopérer au niveau des associations, et fusionner nos deux équipes professionnelles, pour qu’ensemble nous soyons 'inarrêtables'" .

"Je souhaite à tous les clubs mitoyens, une cohabitation comme la nôtre"

Et face aux réactions sceptiques à venir des supporters, il prend les devants : "Les deux clubs sont plus proches qu’on ne le pense : par leurs joueurs d’exception bien sûr. Par leur palmarès. Par le respect de leurs racines et de l’histoire [...] Bien sûr, nous fumes concurrents, mais je souhaite à tous les clubs mitoyens, une cohabitation comme la nôtre" .