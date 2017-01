Pour Mathieu Raynal, "cela n'aurait pas été raisonnable de jouer ce match"

Pour Mathieu Raynal, arbitre du match entre Pau et Lyon, cela ne fait aucun doute : "Cela n'aurait pas été raisonnable de le jouer" . Et de prolonger son propos dans les entrailles du stade du Hameau, quelques minutes après l'annonce du report de la rencontre : "Simon Mannix (manager de Pau, ndlr) ne voulait pas jouer. Pierre Mignoni (celui de Lyon) a reconnu qu'il y avait des zones du terrain qui étaient très dangereuses donc évidemment, on ne pouvait pas jouer ce match. Nous avons donc pris la décision de le reporter" .

Machine pour chauffer la pelouse du HameauAFP

Il raconte son après-midi : "Nous sommes arrivés au stade en même temps que les joueurs et nous nous sommes aperçus que le terrain n'était pas praticable. Le terrain aurait dû être bâché et des précautions prises. Manifestement, il y a une grande bande du terrain qui est gelée donc moi je ne peux pas prendre la décision de faire jouer le match" . L'installation d'une machine pour chauffer la pelouse n'y a rien changé.