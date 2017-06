Pire que Clermont : ces clubs maudits sont allés en finale sans jamais décrocher le titre

Si le club de Clermont est souvent moqué pour ses 11 finales perdues en championnat, l'ASM a réussi à stopper la malédiction en remportant le bouclier de Brennus en 2010. Et certains clubs ne peuvent pas en dire autant, à l'image de Dax et de Brive, 2 clubs mythiques du rugby français. Les Dacquois ont perdu en finale à 5 reprises entre 1956 et 1973 alors que les Brivistes ont chuté 4 fois sur la dernière marche entre 1965 et 1996.

Derrière, on retrouve le SCUF et le Stade bagnérais, 2 fois finalistes malheureux. Enfin, 8 autres équipes ont disputé une finale sans jamais parvenir à toucher le Brennus. C'est le cas notamment récemment de Montpellier (2011), Colomiers (2000) ou Bourgoin (1997). Bien loin de cette malédiction, Pau a réussi un sans-faute avec 3 titres en autant de tentatives. De quoi laisser rêveur...