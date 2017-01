Mourad Boudjellal (RCT) : "Quand on voit notre niveau, on a besoin de bosser, pas de vacances"

"Quand on voit notre niveau, on a besoin de bosser, pas de vacances" . Cette déclaration est l'oeuvre de Mourad Boudjellal, un président un poil agacé après le revers des Toulonnais à domicile ce samedi face aux Rochelais (20-23). Et de continuer son propos : "Je m'excuse auprès des supporters. On a besoin d'eux. On ne lâchera pas" .

Très remonté après la mauvaise prestation de ses joueurs, il a décidé d'annuler purement et simplement leurs vacances pendant le Tournoi des 6 nations : "Les vacances des joueurs sont annulées. On va travailler. Je n'en ai rien à cirer des billets d'avion ou autre, c'est leur problème. Quand on joue à Toulon, c'est un avantage qui implique des résultats" . Pourtant, l'homme fort du RCT dit avoir senti venir ce revers : "J'étais quasiment certain de perdre ce match. Toute la semaine, je m'y suis préparé. C'est mieux passé comme ça" .

Le groupe de Toulon, battu par La Rochelle - 28 janvier 2017Icon Sport

"La Rochelle est un candidat sérieux au titre"

L'une des explications de ce non-match selon lui ? Le gros combat livré dimanche dernier sur la pelouse des Saracens (10-3), avec au bout un billet décroché pour les quarts de Champions Cup : "On a laissé beaucoup de gaz aux Saracens. On savait que cela serait difficile physiquement et mentalement tellement on avait ciblé le déplacement de la semaine dernière. Peut-être que cette défaite sera une bonne nouvelle en fin de saison, on verra bien."

Beau joueur, Mourad Boudjellal en a profité pour saluer la belle saison des Rochelais, provisoirement leaders du championnat avec déjà 4 victoires à l'extérieur. Soit le meilleur total actuellement toutes équipes confondues. "Nous avons été battus par une très belle équipe de La Rochelle, avec un bon entraîneur. C'est un candidat sérieux au titre. C'est sûrement l'une des plus belles équipes que j'ai vues à Mayol depuis plusieurs années. Bravo à La Rochelle, une belle équipe est née" .

Les intéressés apprécieront l'hommage d'un homme qui a gagné de 3 Coupes d'Europe et un Bouclier de Brennus depuis sa reprise du RCT.