Mourad Boudjellal, Bernard Laporte, Paul Goze, Timoci Nagusa... le Top des déclas de l'année 2016

Franck Maciello, le 7 mars

Le DTN des arbitres vient sur notre site au soutien d'un Laurent Cardona très critiqué, notamment par le manager du MHR Jake White.

" J'ai l'impression que se payer Cardona est devenu le sport national "

Laurent CardonaIcon Sport

Mourad Boudjellal, le 10 juin

"On est dirigés comme si on était en ex-RDA" . Si le président de Toulon sort le bazooka dans Var Matin, c'est qu'il est très en colère contre la LNR et ses incessantes modifications du salary cap.

" Le rugby professionnel est le dernier sport communiste dans le monde "

Mourad Boudjellal (Toulon) Icon Sport

Marc Baget, le 10 juin

Le troisième ligne d'Agen avoue dans La Dépêche du Midi être marqué par la dimension physique prise par le championnat ces dernières années. Et s'inquiète...

" Le Top 14 est devenu une boucherie organisée "

Bernard Laporte, le 17 juin

C'est ce que l'on appelle s'auto-congratuler. En campagne pour les élections à la FFR, qu'il remportera finalement largement le 3 décembre, Bernard Laporte se félicite alors des nouveaux accords entre la Fédération et la Ligue, inspirés selon lui de son programme.

" Si je ne m'étais pas présenté, on serait toujours dans la même merde ! "

Bernard LaporteAFP

Vincent Etcheto, le 7 septembre

A l'occasion de son retour à Chaban-Delmas avec Bayonne, l'ancien Girondin revient pour nous sur les raisons de son départ de l'UBB.

" J'ai l'impression qu'à une époque, à Bordeaux, on n'a pas reconnu mon travail "

Vincent Etcheto (Bayonne)AFP

Mourad Boudjellal, le 13 septembre

Condamné à payer 100 000 euros d'amende pour un dépassement du salary cap de 41 586 euros, le président du RCT ne mâche pas ses mots et charge à nouveau la Ligue.

" La LNR, c'est Groland "

Jen Cudmore (femme de Jamie), le 25 septembre

Après son mari qui avait déjà accusé le club de Clermont d'avoir "joué avec sa santé" , la compagne de Jamie Cudmore livre au Daily Mail un témoignage assez terrifiant concernant les deux protocoles commotion de l'actuel joueur d'Oyonnax en l'espace de deux semaines en demi-finale puis en finale de Coupe d'Europe face aux Saracens et Toulon. Visés par les propos du couple Cudmore : le staff médical de l'ASM, qui n'aurait jamais dû selon eux demander au deuxième ligne canadien de revenir sur la pelouse.

" C'était comme s'ils essayaient de tuer mon mari pour un trophée "

Paul Goze, le 4 octobre

Plébiscité avec 97% des suffrages exprimés pour un second mandat à la présidence de la Ligue, Paul Goze ironise lui-même sur cette situation.

" Un vote à la soviétique pourraient dire les mauvaises langues "

Le président de la LNR Paul GozeIcon Sport

Patrice Collazo, le 7 octobre

Dans Sud-Ouest, le coach rochelais s'en prend à la LNR. Pour lui, les sanctions de la Commission de discipline ne sont pas équitables. Surtout quand elles concernent des joueurs de La Rochelle.

" J'ai l'impression qu'on est dans le délit de sale gueule "

Patrice Collazo (La Rochelle)Icon Sport

Imanol Harinordoquy, le 9 octobre

C'est un constat terrible. Celui du jeune retraité Imanol Harinordoquy, qui explique dans L'Équipe - après l'affaire des corticoïdes au Racing - que les staffs médicaux ne prennent clairement pas assez soin de la santé des joueurs. "On préfère gagner une semaine en piquant" , raconte l'ancien troisième ligne.

" Un jeune qui démarre, ce sera déjà extraordinaire s'il tient 10 ans "

Jacky Lorenzetti, le 12 octobre

Sur notre site, le président du Racing répond à celui de Clermont, qui avait remis en cause l'arbitrage de la demi-finale du Top 14.

" Je ne crois pas que Clermont ait perdu dix finales de suite à cause de l'arbitrage "

Le président du Racing Jacky Lorenzetti après la victoire sur ClermontIcon Sport

Timoci Nagusa, le 27 octobre

De retour à Montpellier avec quelques semaines de retard, l'ailier fidjien assure heureusement sur notre site ne pas avoir fait trop d'écarts durant ses vacances.

" Heureusement qu'il n'y a pas de McDonald's aux Fidji ! "

Timoci Nagusa (Montpellier) - 1er novembre 2016Icon Sport

Thomas Savare, le 28 octobre

Initialement, les joueurs du Top 14 devaient disputer la 14e journée du championnat le 24 décembre. Mais soutenus par Provale, ces derniers ont menacé de faire grève et ont été entendus par la Ligue, qui a avancé les matches le 23. Un comportement qui fait sortir le président du Stade français de ses gonds dans Midi Olympique.

" Refuser de jouer le 24 décembre, c'est l'équivalent rugbystique de Knysna "

Greg Cooper, le 30 novembre

Sur notre site, l'entraîneur des trois-quarts du Stade français ne comprend pas pourquoi Geoffrey Doumayrou n'est pas sélectionné en équipe de France. Pour lui, le centre parisien est "l'un des plus complets" qu'il ait vu.

" Si Doumayrou était Néo-Zélandais, il jouerait avec les All Blacks "

Geoffrey Doumayrou (Stade français) - Septembre 2016Icon Sport

Didier Méné, le 14 décembre

Écarté de ses fonctions de président de la Commission centrale des arbitres de la FFR, Didier Méné en a gros sur le coeur. Et sa principale cible est le nouveau vice-président de la Fédération.

" Simon veut éliminer toute personne qui a pu collaborer avec Camou "

Mourad Boudjellal, le 20 décembre

Alors que Johan Goosen, meilleur joueur du dernier Top 14, a entamé un bras de fer avec le Racing pour quitter le club, le président toulonnais se montre solidaire de Jacky Lorenzetti sur les ondes de RMC. Pour le boss varois, hors de question de profiter de l'occasion pour "chiper" le Sud-Africain.