Montpellier et Toulon devraient recevoir les barrages, Castres et Pau arracher les derniers billets

Demi-finales : Clermont avec La Rochelle à Marseille

Nous sommes partis d'un constat : La Rochelle devrait disputer les demi-finales du championnat à Marseille. Le Stade rochelais, premier avec 8 points d'avance sur Clermont et surtout 16 sur Montpellier, 3e, peut déjà réserver son vol. Mais qui va finir à la 2e place et accompagner les Maritimes au Vélodrome ? Bien sûr, l'ASM, qui compte 8 longueurs d'avance sur le MHR, est idéalement placée.

Et les Clermontois ont la force de l'habitude. Nous voyons les Auvergnats remporter au moins 3 matches lors des 5 dernières journées, conserver au minimum 3 points de plus que les Héraultais (entre 78 et 81 unités) et ainsi se qualifier directement pour les demies. Une récompense logique après une nouvelle saison maîtrisée.

Les joueurs de Clermont - mars 2017AFP

Barrages : Montpellier et Toulon à la maison

Si nous ne voyons pas Montpellier se hisser à la 2e place, nous pensons que le MHR va conserver sa position sur le podium. Les Cistes devraient s'imposer lors des 23e, 24e et 26e journées pour finir avec un bilan d'environ 75 points. Les Héraultais finiraient ainsi devant Toulon, 4e de notre classement final simulé. Selon nous, le RCT va lui aussi gagner au moins 3 fois d'ici la fin de la phase régulière. Suffisant pour résister à la pression de ses poursuivants et recevoir un barrage à Mayol.

Antoine Battut félicite Yvan Reilhac (Montpellier) après son essai contre Toulouse - 19 février 2017AFP

Les derniers billets pour Castres et Pau plutôt que Toulouse et le Racing

Concernant la 5e place, nous sommes là aussi tous d'accord en l'attribuant à Castres. Le CO, valeur sûre de ces dernières saisons, devrait tranquillement se qualifier mais tout de même manquer le barrage à domicile. Nous pensons que les Tarnais auront entre 66 et 68 points. Là où il a un vrai débat et des différences d'avis entre nous, c'est au sujet du dernier billet qualificatif.

Rodrigo Capo Ortega (Castres)Icon Sport

Actuellement 5e, la Section paloise ne fait pas l'unanimité. Selon toutes nos projections, elle devrait finir avec un total situé entre 59 et 62 points. Suffisant pour 2 journalistes sur 3, qui offrent aux Palois le dernier ticket pour les phases finales. Devant, dans l'ordre, Toulouse et le Racing, qui pourraient bien terminer à égalité de points, juste derrière les Béarnais. Nous plaçons ensuite Brive 9e et l'UBB 10e.

Ben Mowen et Sean Dougall (Pau) - février 2017AFP

Notre tableau des phases finales

Barrages

Montpellier - Pau

Toulon - Castres

Demi-finales

La Rochelle - Toulon ou Castes

Clermont - Montpellier ou Pau