Top 14 - Voulant éviter la polémique, le Racing 92 s'engage à ne pas aligner ses internationaux

Déjà au coeur de l'actualité depuis lundi après l'annonce de la future fusion avec le Stade français, le Racing 92 s'est évité une nouvelle polémique ce vendredi. "Le Racing 92 respectera l’équité sportive et l’esprit du rugby en s’engageant à ne pas aligner les cinq joueurs franciliens sélectionnés ce weekend en équipe de France" , a indiqué le club francilien dans un communiqué revenant sur l'annonce du report de son match face à Montpellier.

"Nous comprenons l'embarras du staff technique du club héraultais"

Un peu plus tôt dans la journée, c'est le club de Montpellier qui avait réagi, annonçant qu'il allait utiliser "toutes les voies de recours à sa disposition pour que le match se déroule conformément au calendrier préétabli" . Demandant l'intervention de la FFR, le MHR a même déposé une requête en référé-suspension auprès du tribunal administratif de Paris et une requête auprès de la conciliation du CNOSF”. Ambiance...

Mohed Altrad et Jake White (Montpellier) - mars 2017AFP

A ce propos, le Racing 92 a indiqué : "Nous comprenons la déception du public montpelliérain et l’embarras du staff technique du club héraultais" . Quelques minutes avant cette communication, le champion de France 2016 avait été pointé du doigt notamment par Mourad Boudjellal. Dans une lettre à Paul Goze (psdt LNR), le président de Toulon a fait part de son inquiétude : "Il nous semble fondamental de soulever avant tout le problème d’équité du Top 14 que cela pose nécessairement au regard du principe de 'doublon' de la journée 21 du Top 14."

"Le Bureau de la LNR n'est compétent pour reporter un match qu'en cas de force majeure..."

Et de préciser : "C’est pourquoi, nous demandons expressément à la LNR de prendre les mesures nécessaires pour que lors des deux matchs reportés, les clubs concernés ne puissent pas utiliser les joueurs internationaux concernés. Dans le cas contraire, nous considérerons cela comme une rupture d’équité manifeste, et nous en tirerons toutes les conséquences" . Cela est donc également valable pour le Stade français dont le match à Castres a également été repoussé à une date ultérieure.

Mourad Boudjellal (Toulon)AFP

Au passage, l'homme fort du RCT en profite pour envoyer un plaquage appuyé à la Ligue : "Par ailleurs, nous tenons à souligner que les Règlements Généraux de la LNR prévoient que le Bureau de la LNR n’est compétent pour reporter un match qu’en cas de force majeure ou de non praticabilité du terrain. Il ne nous semble pas que la force majeure soit ici caractérisée, et encore moins la non praticabilité du terrain régulièrement constatée" . Les concernés apprécieront certainement.