Les joueurs du Stade Français déposent un "préavis de grève illimitée" et n'iront pas à Castres

Le vice-capitaine Pascal Papé a annoncé mardi que les joueurs du Stade Français rugby avaient déposé à 99,8% un "préavis de grève illimitée" après l'annonce de la fusion des équipes professionnelles avec le Racing 92.

Pascal Papé face à la presse - 13 mars 2017AFP

Pascal Papé, qui a "dénoncé l'absorption du Stade Français par le Racing 92" , a précisé que, faute d'avancée, les joueurs ne s'entraîneraient pas et ne joueraient pas à Castres samedi en Top 14. Le deuxième ligne international monte donc en première ligne et confirme ses propos tenus lundi : "S’il faut mourir les armes à la main, je vais mourir les armes à la main" .

Tension palpable à Marcoussis

Nombreux ont été les joueurs a avoué leur désaccord après l'annonce lundi à la surprise générale de la fusion entre le Stade français et le Racing 92 par les présidents Jacky Lorenzetti et Thomas Savare. Les Parisiens s'étaient notamment réunis dans la soirée au Stade Jean-Bouin pour évoquer la situation mais aussi leur avenir. Certains ont poursuivi bien plus tard les discussions.

Vidéo - Les supporters du Stade Français en colère au sujet de la fusion 02:00

Ce mardi à Marcoussis, le Centre d'entraînement du XV de France, la tension était palpable dans les discours des Parisiens Djibril Camara et Jonathan Danty. Leurs coéquipiers ont décidé donc de faire front. Et de ne pas se laisser faire. La rencontre Castres - Stade français samedi (18h30) à Pierre-Antoine est donc menacée. Reste désormais à voir comment la LNR va gérer la situation. Et la FFR...