"La Rochelle champion, ça calmerait du monde" : revivez notre live Facebook avec Poulain et Califano

Christian Califano et Raphaël Poulain étaient ce jeudi en direct sur les pages Facebook d'Eurosport et Rugbyrama. Ensemble, ils sont revenus notamment sur la guerre que se livrent actuellement la Ligue et la Fédération. Mais ils se sont également projetés sur la fin de saison du Top 14 et la grosse cote de La Rochelle pour le titre.

Retrouvez également Christian Califano et Raphaël Poulain dans l'émission "Les Tontons Flankers", tous les vendredis à 19h15 sur Eurosport 2 lors de chaque journée de Pro D2.