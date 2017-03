La 19e journée de Top 14 passée au crible : la dernière chance de Toulouse, le retour de Trinh-Duc

Le match compte double : Toulouse - La Rochelle

Ce dimanche à 17h, le Stade toulousain va jouer une grosse partie de son avenir. Le club haut-garonnais, toujours au rendez-vous des phases finales depuis plus de 40 ans, s'est mis dans un énorme pétrin avec ses 2 derniers revers en championnat, dont celui contre Pau à la maison. Les Toulousains, 8e, sont désormais devancés par le Racing et la Section paloise dans la lutte pour la 6e place.

Grégory Lamboley et les Toulousains pas au mieuxAFP

Pire, le calendrier stadiste n'augure rien de bon alors que les joueurs d'Ugo Mola n'ont plus le droit à l'erreur : d'abord cette réception du Stade rochelais, co-leader invaincu depuis novembre qui vient de signer 5 victoires de rang puis des déplacements à Brive, Bordeaux, Toulon ou Castres d'ici la fin de la saison...

L'équipe en danger : Bordeaux-Bègles

L'histoire se répète... Comme ces dernières saisons, Bordeaux-Bègles est en passe de manquer à nouveau le rendez-vous des phases finales. La faute à une horrible série de 5 défaites et 1 nul en Top 14. 9e au classement, les Girondins sont dans une position vraiment compliquée avant leur déplacement à Paris dimanche. Non seulement leurs résultats inquiètent, mais leur jeu aussi. Pourtant, l'UBB se doit absolument de faire un coup sur le terrain d'un Stade français plus du tout concerné par la qualification. Car sinon, le train partira encore sans elle.

Adam Ashley-Cooper (Bordeaux-Bègles)AFP

Le joueur attendu : François Trinh-Duc (Toulon)

Samedi soir à Brive, François Trinh-Duc va effectuer sa reprise sous les couleurs du RCT. L'ouvreur varois devrait même être titulaire contre le CAB. Un retour sur les pelouses après plus de 3 mois d'absence et une fracture d'un bras avec l'équipe de France en novembre dernier face aux Samoa. Et un come back qui peut même laisser imaginer le numéro 10 international (30 ans, 56 sélections) rejoindre les Bleus dans la foulée, dimanche à Marcoussis.

François Trinh-Duc (XV de France) blessé face aux Samoa - 12 novembre 2016Icon Sport

Le tweet nostalgique

La stat qui fait mal à Clermont : les 6 internationaux retenus par le staff des Bleus

C'est privée de ses internationaux que l'ASM va effectuer un dangereux déplacement à Castres ce samedi en ouverture de cette 19e journée. En effet, les 6 Tricolores convoqués dans le groupe du XV de France pour préparer le voyage en Irlande le sont tous à nouveau avant le match en Italie - alors que Guy Novès n'a retenu que 19 éléments - et ne seront donc pas à disposition de leur club ce week-end. Les Clermontois devront ainsi faire sans Sébastien Vahaamahina, Paul Jedrasiak, Camille Lopez, Rémi Lamerat, Noa Nakaitaci et Scott Spedding dans le Tarn. Délicat quand on connaît la forme actuelle du CO, solide 4e du championnat.

Les joueurs de Clermont - février 2017AFP

Le programme de la 19e journée

Samedi

Castres - Clermont (14h45) - M. Ruiz

Bayonne - Pau (18h30) - M. Attalah

Grenoble - Racing 92 (18h30) - M. Gaüzère

Brive - Toulon (20h45) - M. Garcès

Dimanche

Lyon - Montpellier (12h30) - M. Cardona

Stade français - Bordeaux-Bègles (17h) - M. Descottes

Toulouse - La Rochelle (17h) - M. Chalon

Les bonus

Vidéo - Les 3 ingrédients pour bien gérer les doublons 01:46