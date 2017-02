La 18e journée au crible : Toulouse et Bordeaux-Bègles jouent gros à Montpellier et contre Castres

Le match compte double : Bordeaux-Bègles - Castres

C'est l'un des deux chocs du week-end. L'une des deux affiches du haut de tableau. Mais ce haut du tableau, Bordeaux-Bègles s'en est éloigné ces dernières semaines. La faute à une très mauvaise série en cours : 4 défaites et 1 nul. Le dernier succès de l'UBB en championnat remonte au 19 novembre contre La Rochelle ! Depuis, les Girondins se sont inclinés à Toulon, face à Pau à la maison, à Lyon et à Montpellier avant de partager les points avec Clermont à domicile. Et ils pointent désormais au 9e rang.

Luke Braid (Bordeaux-Bègles)AFP

Mais entre Castres, 4e avec 43 points et Bordeaux, 9e avec 39 unités, 6 équipes vont se livrer une lutte acharnée pour la qualification (avec Toulon, Pau, Toulouse et le Racing). Le CO a donc l'occasion de réaliser une très belle opération en vue des phases finales en cas de coup en Gironde dimanche. Et les Tarnais restent eux sur une dynamique plutôt positive avec 5 victoires en 7 journées. Le match de la dernière chance pour Bordeaux-Bègles ?

Antoine Dupont (Castres)AFP

L'équipe en danger : Toulouse

Un peu comme l'UBB, le Stade toulousain joue très gros ce week-end. Battus à la maison par Pau lors de la 17e journée, les Toulousains sont sortis du Top 6. Et leur calendrier n'augure rien de bon : déplacement à Montpellier (3e) ce dimanche, réception du leader rochelais en suivant, avant des voyages à Brive, Bordeaux, Toulon ou Castres en mars et avril. Alors oui, on est inquiets pour Toulouse. Même si le MHR devra se passer des services de Nemani Nadolo ou des frères du Plessis.

Paul Willemse (Montpellier)Icon Sport

Le joueur attendu : Benoît Paillaugue (Montpellier)

Victime d"une grosse entorse à la cheville gauche face à Castres le 8 octobre, Benoît Paillaugue va effectuer son retour à la compétition 4 mois plus tard, dimanche contre Toulouse. Le demi de mêlée du MHR, très performant avant sa blessure, devrait faire du bien au MHR, qui n'a pas forcément trouvé la bonne solution à son poste durant son absence. "Je n'ai pas d'appréhension, si ce n'est de retrouver un bon niveau le plus vite possible, d'essayer de tenir l'intensité et la pression d'un match" , a commenté le joueur de 29 ans.

Les tweets qui font briller Clermont

La stat qui fait mal à Grenoble : 5 victoires de rang pour Pau

Jamais le club béarnais n'avait connu un tel succès ! La Section paloise vient d'enchaîner 5 succès consécutifs en Top 14. Avec des résultats - excusez du peu - sur la pelouse de l'UBB et du Stade toulousain. C'est officiel : Pau fait maintenant partie des candidats aux phases finales. Et les Palois joueront lors des 2 prochaines journées les 2 derniers du classement : Grenoble et Bayonne. À commencer par le FCG samedi. Des Isérois certainement pas rassurés par la forme internationale des Vert et Blanc...

Ben Mowen et Sean Dougall (Pau) - février 2017AFP

La stat qui fait trembler le Stade français : La Rochelle à guichets fermés pour la 19e fois consécutive

Marcel-Deflandre est l'un des tous meilleurs publics de France. Les supporters maritimes vont encore le prouver samedi en ouverture de cette 18e journée de Top 14. Le stade rochelais sera à guichets fermés pour la 19e fois d'affilée ! Une série qui avait débuté le 5 décembre 2015 et une réception de Grenoble la saison dernière. Fort.

Le public rochelaisIcon Sport

Le programme de la 18e journée

Samedi

La Rochelle - Stade français (14h45) - M. Raynal

Clermont - Bayonne (18h30) - M. Marchat

Pau - Grenoble (18h30) - M. Trainini

Racing 92 - Brive (18h30) - M. Brousset

Toulon - Lyon (20h30) - M. Charabas

Bryan Habana (Toulon)Icon Sport

Dimanche

Bordeaux-Bègles - Castres (12h30) - M. Poite

Montpellier - Toulouse (17h) - M. Garcès