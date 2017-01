La 15e journée de Top 14 en émojis

A cheval sur la fin de l'année 2016 et le début de 2017, la 15e journée de championnat a été mouvementée. Notamment pour les relégables grenoblois et les bayonnais qui ont été lourdement battus. Il y a eu aussi de la casse avec notamment les Toulonnais Ollivon, Bruni et Taofifenua mais aussi le Palois C. Smith touchés. Le Racing 92, lui, a bu une coupe de champagne avant son match contre Toulon alors que Dupichot et Bérard ont inscrit des doublés. Quant au Rochelais, Patrice Collazo, il a (déjà) signé l'une des punchlines de l'année.