Top 14 - Rémy Grosso revient à Castres, mais pour finir ses cartons

Le public castrais ne reverra pas Rémy Grosso sur la pelouse du stade Pierre-Antoine cette saison. Dans l’accord trouvé par Castres et Clermont pour son transfert anticipé en Auvergne, il a été convenu que l’ailier international (1 sélection) ne joue pas face à son ancien club ce samedi. "On a passé une sorte de contrat moral et ce n’est pas plus mal. Ça aurait été compliqué pour moi de rejouer là-bas si rapidement" .

Le néo-Clermontois sera en tribunes, une situation qu’il a souvent vécue depuis le mois d’août. Sa quatrième saison à Castres était mal embouchée, entre pépins physiques et temps de jeu réduit. Huit matches disputés seulement, pour deux essais inscrits ; la situation devenait difficile à vivre. "Une dynamique négative s’était installée, et ça devenait compliqué. C’était d’abord de ma faute, mais il fallait faire quelque chose" .

Rémy Grosso (Castres) - octobre 2016Icon Sport

C’est un coup du sort qui a précipité les choses. La grave blessure au tendon d’Achille de Wesley Fofana, qui manquera toute la fin de saison, a provoqué ce transfert précoce en Auvergne. Cinq mois plus tôt que ce qui était prévu, puisque son arrivée pour trois saisons à Clermont était prévue pour juillet prochain. Séduit par la proposition clermontoise, libéré par le Castres olympique, Grosso a fait vite. "Mes potes castrais étaient très heureux pour moi, ils m’ont dit que j’allais m’éclater. Depuis quelques mois, en voyant Clermont jouer, je me projetais un peu sur la saison prochaine, et ça donnait vraiment envie" .

Une première réussie

"Impatient, mais sous pression" , après les premières séances d’entraînement, il a immédiatement été mis dans le bain par le staff auvergnat, en jouant ses premières minutes face à Bayonne il y a quinze jours. Entré en jeu à la 72e, il a offert une passe décisive à son capitaine Alexandre Lapandry, sur l’essai qui donne le bonus offensif à Clermont à la dernière seconde. "Je n’en fais pas souvent" , souriait le bizuth après la victoire. "Mais tout le monde était bien placé pour jouer le coup. C’était donc plus simple de faire le bon choix. Depuis le temps que j’attendais ça, enfin ça se concrétise. C’était un bon moment, dix très bonnes minutes pour moi" .

Rémy Grosso (Clermont)Icon Sport

Son recrutement, souhaité par Franck Azéma, était dans les tuyaux depuis longtemps. Officialisée fin octobre, sa venue pour trois saisons aurait déjà pu se faire il y a deux ans, si le CO avait été relégué en Pro D2. Le Lyonnais d’origine, champion de Pro D2 avec le LOU, s’est finalement engagé cet automne avec l’ASM Clermont Auvergne, pour les trois prochaines saisons.

Où il se frottera à une concurrence de très haut niveau, même quand, comme ces dernières semaines, le groupe n’est pas au complet. "On se demande toujours de quoi peut avoir besoin une équipe comme Clermont. Mais avec les internationaux et les blessés en moins, on n’est pas cinquante derrière à l’entraînement. Donc je comprends pourquoi Franck avait à tout prix besoin d’un joker, et je vais essayer d’apporter ma pierre à l’édifice. Ça ne sera pas simple dans cet effectif rodé, qui se connaît très bien" .

Des Castrais "auvergnat-compatibles"

Les transferts sont réguliers, et dans les deux sens, entre le Puy-de-Dôme et le Tarn. Sivivatu, Baï, Kotze ou Jacquet ont quitté l’ASM pour le CO ces dernières saisons. Et l’été dernier, Rémy Lamerat a fait le voyage inverse avec bonheur. En une moitié de saison, le centre international est devenu indispensable à Clermont, et titulaire en Bleu.

"C’est l’un des premiers que j’ai prévenu de mon arrivée" , confie Grosso, heureux de retrouver un proche à Clermont. Dont il veut s’inspirer pour réussir sous le maillot jaune et bleu. "Il a fait les choses dans l’ordre, et il s’est intégré très rapidement. Il a conquis le cœur du public. Il fait le boulot et c’est un exemple pour intégrer un effectif, où que ce soit" .

Rémi Lamerat (Clermont)Icon Sport

Depuis trois semaines, Grosso fait son trou. Aurélien Rougerie, l’un des capitaines du vestiaire : "C’est un garçon très humble qui s’est fondu tout de suite dans le groupe. Il a vite compris qu’ici on travaillait fort pour essayer de gagner" . Au jeu des comparaisons, on peut se demander de qui Grosso se rapproche le plus, parmi quelques anciens grands ailiers du club. Nalaga, pour le mix vitesse/puissance ? Ou Aurélien Rougerie lui-même ? "C’est Rémy Grosso, il ne ressemble à aucun autre. Il a d’énormes qualités qu’il doit développer ici. Il a toutes les infrastructures pour le faire" , observe Rougerie.

Tout bénef’ pour le staff

Pour le coach clermontois Franck Azéma, cette recrue qui arrive en avance, c’est du temps gagné sur la saison prochaine. Avec un trimestre pour s’imprégner du fonctionnement et du système de jeu auvergnats, Grosso fera déjà partie des meubles à la reprise en juillet prochain. "Je n’y croyais pas au départ" , explique l’entraîneur clermontois. "Mais ça a pu se faire, et ça va le stimuler. C’est une bonne chose pour lui et pour nous aussi" .

Rémy Grosso (XV de France) s'amuse à l'entraînementAFP

La saison dernière, l’ASM Clermont Auvergne avait fait la même chose avec Isaia Toeava, arrivé en Auvergne il y a un an comme joker médical de Nick Abendanon, à la même période que Grosso. Cette intégration anticipée permettait à l’arrière all black de briller depuis le début de saison. Titulaire sept fois, avant de se blesser début janvier, l’arrière néo-zélandais apportait un vrai plus au jeu clermontois.