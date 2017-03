FUSION RACING-STADE FRANÇAIS - Laurent Travers : "Je ne connais pas un entraîneur qui aurait refusé"

Les réactions d’un côté, et absences de réaction de l’autre, en disent long sur la différence, presque idéologique, entre les deux clubs. Tandis qu’au Stade français, on est prêt à donner sang et eau pour contrer l’ambition de Jacky Lorenzetti et Thomas Savare, au Racing, le silence pesant - un seul joueur, Henry Chavancy, s’est publiquement déclaré contre - a presque valeur de consentement.

Le capitaine ciel et blanc, Dimitri Szarzewski, a d’ailleurs été dans ce sens en déclarant sur les ondes de RMC que "cette fusion pouvait être la meilleure des solutions" . Peut-être aussi parce qu’il serait de mauvais ton de se mettre à dos le duo Labit - Travers, chargé de bâtir le nouvel effectif.

" On nous l’a proposé il y a environ une dizaine de jours, juste avant le match à Grenoble "

À l’inverse de leurs hommes et de la France du rugby, eux n’ont pas été pris de court lundi matin : "On nous l’a proposé il y a environ une dizaine de jours, juste avant le match à Grenoble" , révèle ce mercredi Laurent Travers. "Nous avons répondu favorablement car nous sommes des entraîneurs et que ce projet nous intéresse" . Tout comme Savare et Lorenzetti, ils ont réussi à garder le secret jusqu’au jour de l’annonce sans que rien ne filtre.

Laurent Labit et Laurent Travers, les entraîneurs du Racing 92Icon Sport

Une gigantesque puissance sportive et financière

Si elle ne capote pas, la fusion va permettre aux deux Laurent d’avoir la main sur une gigantesque puissance sportive et financière, contre laquelle il sera dur de lutter. Une perspective qui les a séduits immédiatement et a écrasé toute autre considération : "Quel entraîneur, qui a la passion de son métier, hésiterait et pourrait refuser ce genre de proposition ?" , demande Travers. Je n’en connais pas. Cela ne nous est pas venu à l’esprit. Quand on regarde ce que cela peut donner sportivement, je ne connais pas un entraîneur qui ne voudrait pas prendre en charge cette entité sportive.