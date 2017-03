Fusion Racing - Stade français - Camara : "Comme si on m’avait annoncé que ma mère était décédée"

Le XV de France n’échappe pas à l’actualité. Surtout quand elle jaillit comme une bombe dans le paysage médiatique. Loin des questions sur le dernier match du Tournoi des 6 Nations, samedi face au pays de Galles, les joueurs du Stade français et du Racing 92 présents au CNR de Marcoussis ont reçu la nouvelle de la fusion entre les deux équipes avec la même violence que leurs coéquipiers de clubs. "Je suis un peu choqué" , confie le talonneur Ciel et Blanc Camille Chat avant de couper court à toute polémique sur le sujet. "Je ne suis pas là pour parler du Racing. Il faudra m’appeler la semaine prochaine. Désolé" .

Jonathan Danty (XV de France) - 14 mars 2017Icon Sport

" J’ai l’impression qu’on parle de bétail. Ils nous ont planté un couteau dans le dos (Jonathan Danty) "

Vous l’aurez compris, les voix les plus perturbées restent celles des Parisiens. "J’ai appelé Jules (Plisson) pour savoir si c’était une connerie" , raconte le trois-quarts centre Jonathan Danty. "Il se passe plein de choses dans les têtes. On se demande ce qui va se passer. Je me dis que les premières personnes concernées auraient pu être mises au courant. Franchement, le Président a eu des mots durs vis-à-vis des effectifs en disant que 45+45 ça fait 45. Je trouve ça pas terrible, voire malhonnête. J’ai l’impression qu’on parle de bétail. Je pense aux joueurs qui malheureusement ne seront pas gardés. Ce qui m’agace le plus c’est qu’on nous a dit pendant des années qu’on était l’identité du club, que si on partait du club, il était mort. Aujourd’hui, le club est mort et on est toujours là. C’est con à dire mais ce sont des paroles en l’air. C’est dur à avaler" .

La Pro D2 plutôt que la fusion !

Alors que les joueurs du Stade français ont rencontré ce mardi Serge Simon, le vice-président de la FFR, ainsi que Robins Tchale-Watchou, le Président du Syndicat de Joueurs (Provale), le discours de Thomas Savare et Jacky Lorenzetti assurant que l’identité des deux clubs sera préservée ne passe pas. "Ce n’est pas possible de garder notre ADN" , insiste Danty. "L’équipe qui coulera, et je vous laisse deviner laquelle, on oubliera son palmarès. Ce qui me choque, c’est que le Stade français risque de mourir. Même si le club doit être rétrogradé en deuxième division, il ne faut pas faire cette fusion. Ce n’est pas une bonne idée pour le rugby francilien" .

Djibril Camara (XV de France) - 14 mars 2017Icon Sport

Derrière leur réserve et leur volonté de laisser ce sujet aux portes de Marcoussis pour ne pas être trop perturbé, Jonathan Danty et Djibril Camara ont toutefois rejoint leurs coéquipiers lundi soir sur Paris pour marquer leur solidarité. "Je suis triste pour le club" , confie Camara. "Je suis triste pours mes coéquipiers, pour les personnes qui sont dans les bureaux. Je suis triste pour les supporters qui ne nous ont jamais lâché même dans la difficulté. C’est comme si vous êtiez tranquille dans votre maison, avec votre histoire, vos photos de mariage, d’enfants et que la ville vous annonçait que vous allez vivre avec votre voisin que vous détestez depuis des années. J’ai même envie de dire que je suis triste pour mon fils qui ne connaîtra pas le Stade français. J’y suis depuis l’âge de 13 ans et je suis triste de savoir que le club ne va pas exister. C’est comme si on m’avait annoncé que ma mère était décédée. Je suis triste mais je n’ai pas envie de dire de conneries alors je vais m’arrêter" . Mais le coup est dur à encaisser et l’avenir une inconnue.