Fusion Racing 92 - Stade français - Savare : "J’espère qu’on n’aura pas à passer en force"

La France du rugby avait ce vendredi les yeux rivés sur le du siège de la LNR à Paris mais elle devra encore patienter pour avoir la réponse finale à la question qui lui brûle les lèvres : fusion ou pas fusion ? Trois heures de débat n’ont pas suffi à mettre tout le monde d’accord. Et c’est Paul Goze en personne qui a annoncé la nouvelle, à savoir pas d’accord mais une diminution des tensions et des échanges redevenus "apaisés" .

Venu s’exprimer dans la foulée du patron de la Ligue, le président de Provale Robins Tchale-Watchou s’est également satisfait de ce dégel. "Il s’est dit qu’on allait revenir à de bons sentiments. Les deux présidents ont affirmé qu’ils allaient travailler ardemment pour que la fusion se fasse mais qu’ils n’iraient pas contre-nature si un certain nombre de conditions n’étaient pas réunies pour que cela se fasse décemment" .

Savare : "On va travailler d’arrache-pied pour convaincre que ce projet a du sens"

Un mea-culpa officiel qui n’enlève en rien la volonté des deux présidents de poursuivre leur projet. "Le dialogue est renoué et j’espère qu’on va pouvoir passer à une autre étape, qui est celle de l’explication" , souffle Savare. "On va travailler d’arrache-pied pour convaincre que ce projet a du sens. Aujourd’hui, je reste persuadé que le bon projet pour le Stade français et pour le Racing 92 est la fusion. Le bon sens a voulu qu’on travaille en parfaite confidentialité car on voit les remous que cela cause. Ni Jacky ni moi ne voulions prendre le risque de créer ce type de remous si on n’était pas persuadé l’un et l’autre qu’il y avait matière à fusion et qu’on était d’accord sur le schéma global" .