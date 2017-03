FUSION RACING 92-STADE FRANÇAIS - Pour les écologistes, Jean-Bouin doit maintenant servir aux clubs

"Le Stade français est sur le point d'abandonner sans hésitation la ville qui lui a financé un stade pour peut-être seulement quatre saisons" , a dénoncé Anne Souyris, co-présidente des élus écologistes de Paris.

"Cette fusion pose le problème de la stratégie de Paris et de sa métropole en matière d'investissement sportif" , selon le co-président du groupe David Belliard, qui a noté que la ville "investit dans le sport à grande échelle" , avec Roland Garros, Jean-Bouin et "maintenant les Jeux Olympiques et Paralympiques" . Ce "choix s'est fait alors même que le sport de proximité est en sous-équipement chronique" , dit-il.