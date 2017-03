Fusion Racing 92 - Stade français - Pascal Papé : "Ça ne sera plus comme avant..."

On n'avait entendu qu'en début d'après-midi Thomas Savare et Jacky Lorenzetti pour évoquer l'abandon de la fusion entre le Racing 92 et le Stade français. Sur Canal+, le deuxième ligne international du Stade français, Pascal Papé, a livré sa première réaction en fin d'après-midi. Et les mots ont été durs, après avoir confirmé la fin de la grève des joueurs parisiens. "Le plus important, c'est 45 joueurs qui vont rester mobilisés pour tenir le club sportivement en Top 14. On a une énorme mission. Thomas Savare nous a quand même sauvés en 2011, tous les joueurs sont reconnaissants, mais on n'avait pas envie aujourd'hui qu'il l'enterre" .

Pascal PapéIcon Sport

Le président Savare a toutefois été dans son viseur. Et il n'est pas prêt à pardonner. "C'est sûr que ça ne sera plus comme avant, d'abord par rapport à notre dirigeant Thomas Savare et son directeur général Pierre Arnald" .

Flanquart : "L'objectif, ce n'est pas non plus de tuer la saison du club"