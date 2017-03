Fusion Racing 92 - Stade français - Bayonne et Biarritz préfèrent ne pas commenter

Les dirigeants des deux clubs ont décliné l’invitation à s’exprimer en indiquant qu’ils souhaitaient en savoir plus avant de faire une quelconque déclaration.

Seuls les Socios bayonnais, association de supporters de l’Aviron ont pour l’instant réagi à cette annonce par un communiqué de presse. Ils indiquent "leur surprise" et pensent avant tout "aux salariés" et aux "supporters" des deux clubs : "sans nous prononcer sur le bien fondé de cette fusion, elle représente - comme le représentait le projet de fusion AB/BO - tout ce que nous détestons dans ce rugby professionnel. Un rugby ou les enjeux sportifs sont relégués au second plan, loin derrière les enjeux financiers. Un rugby qui privilégie ses actionnaires même si pour cela il faut abandonner ses propres couleurs, son maillot, son stade".