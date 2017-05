Finale Top 14 - Damian Penaud (ASM) : "Toulon, c'est des champions"

Une titularisation, un essai, une victoire en demi-finale face au Racing (37-31), une première convocation en équipe de France dans la foulée : votre week-end a été exceptionnel.

Damian PENAUD : Forcément, c'était la première fois que je participais aux phases finales. C'est toujours une fierté d'être dans le groupe. En plus, on a réussi à gagner. Il ne reste plus qu'une marche. (Sur sa convocation par le XV de France) Cela fait toujours plaisir, c'est toujours un honneur de porter ce maillot bleu. Après, ce n'est pas une fin en soi. Je suis très content de faire partie de ce groupe.

" On bosse, on travaille, on reste assez tranquilles, assez détendus pour ne pas se mettre de pression "

Comment vivez vous cette semaine particulière, celle d'une finale de championnat de France ?

D.P : Comme celle de la semaine dernière. On bosse, on travaille, on reste assez tranquilles, assez détendus pour ne pas se mettre de pression. On a fait un bon match, sans trop se mettre de pression, la semaine dernière. Espérons que ce soit la même chose cette semaine pour pouvoir faire un bon match contre Toulon.

Damian Penaud (ASM Clermont) - 27 mai 2017Icon Sport

" Il va falloir faire attention parce que c'est le moment où les Toulonnais sont le plus dangereux "

Votre adversaire n'a jamais impressionné cette saison mais disputera sa cinquième finale en six ans...

D.P : Toulon, depuis trois-quatre ans, c'est toujours pareil. Ils sont toujours en phase finale, ils y arrivent toujours, c'est des champions. Ils sont toujours là au bon moment. Il y a eu beaucoup de mouvements dans leur équipe, beaucoup d'entraîneurs qui se sont fait limoger (deux, Diego Dominguez et Mike Ford, NDLR), mais ils sont toujours là. Il va falloir faire attention parce que c'est le moment où ils sont le plus dangereux.