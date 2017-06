FINALE TOP 14 - Clermont : L'indéfectible Yellow Army prête à déferler sur Paris

"La Yellow Army, c'est le 16e homme. Comme à chaque déplacement, les joueurs savent qu'ils peuvent compter sur nous pour les soutenir et faire du bruit" , assure Éric Genest, 51 ans, venu récupérer en tenue de travail son billet pour la finale au club des Vignerons, haut lieu du rugby clermontois. En milieu de semaine, l'optimisme régnait dans les rangs auvergnats malgré la récente défaite en finale de Coupe d'Europe face au Saracens (17-28). La 14e , en championnat et Coupe d'Europe, pour un seul titre, le Bouclier de Brennus en 2010.

"On est confiants. Contre les Saracens, le match était de très haut niveau mais ils ont tout donné et n'ont rien lâché sur le terrain. S'ils jouent avec ce même rythme, Toulon ne pourra pas rivaliser" , estime Aurélien Dupuis, 33 ans. "En 2015 (en finale face au Stade français, ndlr), on ne sentait pas la révolte. Cette année, il y a de la fraîcheur physique, de la fraîcheur mentale et de l'insouciance" , analyse ce fervent supporter, qui a déjà assisté à 15 finales (toutes compétitions confondues), dont 14 défaites.

"Peut-être bien la bonne"

Même son de cloche à l'Amicale des supporters montferrandais : "On ne va pas le dire trop fort, mais cette année, c'est peut-être bien la bonne !" , juge à son tour son président Jean-Claude Demay, un brin superstitieux. "On sent davantage de confiance et de sérénité" , ajoute l'homme à la tête d'un club de 400 adhérents. La Yellow Army, c'est d'abord un noyau dur d'irréductibles supporters présents à chaque déplacement. Des déplacements encore une fois nombreux cette saison avec deux finales disputées.

L'équipe de Clermont et ses supporters - 27 mai 2017Icon Sport

Malgré le coût exorbitant du voyage pour la finale européenne d'Édimbourg (700 euros par personne sans le ticket d'entrée), ils étaient 3 000 à Murrayfield. À Marseille, pour la demi-finale du Top 14 face au Racing samedi dernier (37-31), 6 000 Clermontois avaient pris la route. À Lyon - il est vrai voisine - ils étaient même plus de 30 000 pour la demi-finale européenne contre le Leinster fin avril.

Sa consonance anglo-saxonne, la Yellow Army la doit aux médias irlandais qui, séduits par la convivialité de cette marée jaune dans les rues de Dublin en 2010, l'avaient baptisée ainsi en référence à la célèbre Red Army des supporters du Munster. Depuis, l'expression a été adoptée en Auvergne, imprimée sur les drapeaux et autres T-shirts et ses rangs n'ont cessé de gonfler.

Pleurer, mais de joie

Mais pourquoi un tel engouement ? "L'ambiance extraordinaire et bon enfant, la ferveur fabuleuse, la convivialité des supporteurs, pas seulement masculins mais composés de familles avec femmes et enfants" , s'enthousiasme Jean-Claude Demay. "On est les gentils Bisounours qui se font chambrer. Mais ça s'inversera un jour ou l'autre : avec tous les talents que le club sort du centre de formation, on sait qu'on aura des lendemains qui chantent" , estime-t-il.

Les supporters de l'ASM lors de la demi-finale entre Clermont et le Racing 92 - 27 mai 2017Icon Sport