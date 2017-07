Fabien Pelous (Stade toulousain): "Je crois que je serai plus à l'aise à la formation"

Le Stade toulousain l'a confirmé ce samedi matin : Fabien Pelous va rester au sein du club haut-garonnais la saison prochaine. Et comme évoqué, il quitte ses fonctions de Directeur sportif pour se concentrer désormais sur la formation. "Quelque chose pour lequel je suis fait" , a déclaré l'ancien deuxième ligne international (43 ans ; 118 sélections) dans un entretien à Midi Olympique.

Vendredi, il a rencontré le nouveau président, Didier Lacroix, pour évoquer son avenir. Une entrevue qui s'est très bien déroulée pour une issue favorable. "Je lui ai bien dit que la partie professionnelle du club n'était pas une priorité pour moi. Je n'ai pas d'ego par rapport à ça. [...] Didier a eu la courtoisie de m'écouter, d'échanger avec moi et de foncer sur le projet que je lui ai proposé" .

Fabien Pelous (Stade toulousain)Icon Sport

Sur sa future mission au sein du club le plus titré de l'Hexagone, il s'est expliqué. Clairement. "Elle consistera à concevoir un projet structurant autour de la formation. On a déjà mis en place un collège sport-études, il y a le centre de formation qui est le numéro un en France, mais il y a un trou entre les deux. Il faut trouver un système pour le combler. [...] Cette mission me plaît beaucoup et je crois que je serai plus à l'aise dans cette fonction qu'auprès des pros. Franchement, le rugby professionnel prend des tournures qui sont, à mon sens, assez délétères" .

Une nouvelle aventure s'ouvre donc devant Fabien Pelous. Et ce dernier souhaite sincèrement qu'elle se passe mieux que la précédente en tant que Directeur sportif. "Deux ans dans ces conditions, c'est difficile. Il y a une majorité des nuits où je ne dormais pas très bien..."

Didier Lacroix et Fabien Pelous - mars 2017Icon Sport

