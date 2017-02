Et au fait, il y a aussi du Top 14 ce week-end

Et ce sont deux confrontations qui seront plus importantes qu’il n’y paraît qui vont avoir lieu. Deux matches qui pourraient avoir des conséquences dès la reprise fixée les 18 et 19 février prochains. Tout d’abord, c’est le Racing 92 qui ouvrira ce week-end des "reports” avec la réception de la lanterne rouge bayonnaise. La rencontre comptant pour la 16e journée de Top 14 devait initialement se tenir le 7 janvier 2017. Cependant, le tragique décès d’Anthony Foley a chamboulé le calendrier des Franciliens, obligés de jouer à la place le match de Coupe d’Europe contre le Munster à cette même date. Dès lors, la LNR avait coché le samedi 11 février pour le "rattrapage” de cette rencontre.

Le Racing pour se repositionner et Bayonne pour résister

Et match décalé ou pas, les Racingmen sont bien décidés à remettre la marche avant après les déconvenues subies à Toulon et Lyon. Contents de retrouver leur terrain, les Franciliens doivent impérativement gagner pour continuer de croire à la qualification. Une place dans le Top 6, voilà ce que vise le Racing 92, qui ne se sent vraiment pas à l’aise à cette 10e place du classement. Une victoire contre les Basques et le champion de l’édition 2016 pourrait remonter illico à la 7e place, se positionnant ainsi parfaitement en embuscade avant le venue de Brive lors de la prochaine journée.

Teddy Thomas (Racing 92)Icon Sport

À Bayonne, le goût de la victoire est revenu après avoir disposé de Brive (33-23) et les Basques semblent avoir retrouvé de l'entrain comme le confie Baptiste Chouzenoux : "On a passé deux bonnes semaines de travail depuis. L'ambiance est bonne, on travaille bien... C'est très positif pour bien préparer le match qui arrive face au Racing" .

Une rencontre que les joueurs de l'Avrion préparent avec application car ces derniers s'attendent à un gros défi physique : "C'est un gros pack, c'est très costaud sur la conquête... Et c'est aussi une grosse défense. Ça joue très bien au rugby, il y a des stars à tous les postes. Bien sûr, il y a un doublon et quelques blessés mais ce sont des joueurs de très haut-niveau et des individualités à tous les postes..." , précise le troisième ligne bayonnais.

A trois points de Grenoble au classement, les Bleu et Blanc devront s’arracher contre le Racing 92 pour espérer doubler leur concurrent isérois. Un déplacement qui pourrait être aussi l’occasion de débloquer le compteur de victoires à l'extérieur et d'entretenir la flamme du maintien, "La motivation part de là, on a envie de retrouver le sourire et la victoire, c'est pour cela qu'on joue !" , a ponctué Baptiste Chouzenoux.

Baptiste Chouzenoux - BayonneIcon Sport

Pau veut surfer sur la vague

Prévu ce dimanche à 12h30 au stade du Hameau, ce Pau - Lyon devait lui initialement se jouer le 7 janvier dernier. Seulement, le gel avait eu raison de la rencontre. Un terrain impraticable forçant les acteurs des deux clubs à repousser la date de leur confrontation. Depuis, Pau a enchaîné les victoires et fait figure d’équipe en forme en ce début d’année 2017. C’est simple, les hommes de Simon Mannix affichent un bilan de 4 succès consécutifs dont un gros coup réalisé à Toulouse (10-20) juste avant la trêve internationale.

Désormais solides 8e du classement, les Béarnais sont dans les clous pour espérer monter dans le wagon des qualifiables d’ici la 26e journée. Une victoire contre Lyon et les Palois pourraient doubler leur rival Bordelo-Béglais (7e). Un bonus offensif décroché et la Section se retrouverait même à hauteur de Toulouse et Toulon et serait en position de force, les Béarnais recevant Grenoble lors de la prochaine journée.

Steffon Armitage (Pau)Icon Sport

Mais attention aux Lyonnais qui ne se laisseront pas faire. Déjà, les deux dernières victoires (contre l’UBB et le Racing 92) ont permis d'aiguiser à nouveau les crocs du Lou. De plus, Lyon accuse 10 points d’avance sur la zone rouge et il doit encore se méfier d’un incroyable et hypothétique retour des deux derniers. Ainsi, les hommes de Pierre Mignoni ne comptent pas repartir bredouilles du stade du Hameau. D’autant que le Lou va devoir enchaîner avec un rude déplacement à Toulon, qui va vouloir reconquérir son public après la défaite contre la Rochelle (20-23) sur sa pelouse du stade Mayol.