Corticoïdes, Goosen, higénamine, alcool, cocaïne : Ces 5 casseroles qui collent au Racing 92

7 octobre 2016 : l'affaire des corticoïdes

C'est la première "affaire" qui touche le Racing 92 après son titre de champion de France décroché le 24 juin dernier. Des traces de corticoïdes ont été retrouvées dans les urines de trois joueurs majeurs - Dan Carter, Joe Rokocoko et Juan Imhoff - lors de la finale du Top 14 remportée par le club francilien face à Toulon. Les trois joueurs ont dû s'expliquer au siège de la FFR sur la présence dans leurs urines d'un taux de prednisolone supérieur au seuil fixé par le code mondial antidopage (30 nanogrammes par millilitre). Celui de Carter était de 81, 49 pour Rokocoko et 31 pour Imhoff. Finalement, le 18 octobre, Carter Rokocoko et Imhoff sont blanchis par la commission médicale de la FFR et "lavés de tout soupçon".

Dan Carter et Joe RokocokoAFP

2 janvier 2017 : Goosen s'enfuit en Afrique du Sud

Meilleur joueur du dernier Top 14, Johan Goosen souhaite quitter le club. Les raisons ? Vagues. Plusieurs médias ont évoqué son envie de rebondir dans un autre club alors qu'il est barré au poste d'ouvreur par Dan Carter ou de rentrer au pays pour se rapprocher de la sélection sud-africaine. Problème : il a un contrat jusqu'en juin 2020 et le Racing 92 n'entend pas se séparer de sa pépite. Le Sud-Africain entame alors un bras de fer. Il force les choses et le 1er janvier 2017, il quitte le territoire français pour rentrer au pays. Sans en avertir quiconque au sein du club francilien.

Le 2 janvier, le Racing 92 constate que Goosen manque l'entraînement et donc à ses obligations. Le président Jacky Lorenzetti décide alors que porter plainte contre le joueur ainsi que "des complices". Ayant bien préparé son affaire, Goosen avait signé un contrat en CDI dans la société Newline Stud, basée au Cap, en tant qu’attaché commercial. Rendant ainsi caduc son engagement avec le Racing 92.

Vidéo - Lafond : "Goosen, c’est une honte ce qu’il fait" 02:11

18 janvier 2017 : l'affaire de l’higénamine

Midi Olympique révèle que les Racingmen Brice Dulin et Yannick Nyanga ont présenté des taux anormaux après des contrôles antidopage. Pour l'arrière international (26 ans ; 25 sélections), c'était tout juste avant France - Nouvelle-Zélande (novembre 2016). Pour Nyanga, un peu avant, en octobre. La molécule en question : l'higénamine. Les deux joueurs ont dû s'expliquer devant la Commission fédérale. "C’est un produit qui a été contrôlé et homologué par des personnes compétentes. Je ne l’ai pas pris débilement" , s'est défendu Dulin.

Yannick Nyanga et Brice Dulin (Racing 92)Rugbyrama

17 février : Carter arrêté ivre au volant

Dan Carter a été arrêté par la Police et contrôlé en état d'ivresse au volant de sa voiture au petit matin dans le XVIIe arrondissement, dans l'ouest de la capitale. L'ancien All Black, double champion du monde en 2011 et 2015,présentait un "taux délictuel", soit supérieur à 0,8g/l. Carter n'avait pas été placé en cellule de dégrisement ni en garde à vue. Au moment des faits, l'ouvreur du Racing 92 était blessé.

25 février : Williams en garde à vue après avoir acheté de la cocaïne

C'est la dernière en date. En compagnie du Tolulonnais James O'Connor, le deuxième ligne Ali Williams est mis en garde à vue après avoir acheté de la cocaïne à Paris. Les deux joueurs ont été repérés par des policiers de la BAC (Brigade anti-criminalité) en civil alors qu'ils étaient en pleine transaction avec deux dealers présumés. L'ancien All Black, tout comme l'Austalien, était alcoolisé et sans aucun papier d'identité sur lui. Sans tarder, le Racing 92 a mis à pied le joueur. Ce dernier est désormais poursuivi pour "achat de stupéfiants".