CLERMONT - RACING 92 (37-31) - L'antisèche : C'est un message très fort qu'a envoyé Clermont

Le jeu : Clermont largement au-dessus

On aura donc vécu ce week-end 2 demi-finales diamétralement opposées. Entre le La Rochelle - Toulon de vendredi soir et ce Clermont - Racing, c'était tout simplement le jour et la nuit ! La raison ? Le rugby produit par l'ASM durant toute la partie puis par les Franciliens en fin de match. Pendant plus d'une heure, les Clermontois ont régalé, déroulant à merveille leur jeu lêché. Et ce malgré l'expulsion de Flip van der Merwe dès la 41e minute pour une affreuse cravate sur Teddy Thomas.

Mais au contraire du Stade rochelais lors de la première demie, les joueurs de Franck Azéma n'ont pas craqué et en ont même remis une couche. Clairement, il n'y a pas eu photo. Et le score est bien clément avec les Racingmen, totalement dépassés par la vitesse auvergnate et menés 37-12 avant leur réaction d'orgueil. Clermont a désormais rendez-vous avec Toulon dimanche prochain.

Fritz Lee (ASM Clermont) - 27 mai 2017AFP

Les joueurs : Iturria roi des airs, Masoe pour l'honneur

Si on reviendra plus bas sur l'homme du match, Camille Lopez, nombreux ont été les Clermontois à briller ce samedi sur la pelouse du Vélodrome. Et les choix de Franck Azéma se sont avérés gagnants, les jeunes joueurs titularisés ne manquant pas ce rendez-vous crucial. Arthur Iturria, très disponible dans le jeu courant, a surtout régné dans les airs. Judicaël Cancoriet, parfait lien entre les avants et les trois-quarts, n'a cessé de gagner du terrain. Préféré à Aurélien Rougerie, Damian Penaud a pris de nombreuses initiatives, récompensées par un essai. Enfin, Alivereti Raka a également fait très mal à la défense francilienne. Gros matches des piliers Raphaël Chaume et Davit Zirakashvili.

Au Racing, seul Chris Masoe a tenu son rang. Le numéro 8 néo-zélandais s'est offert pour le dernier match de sa carrière un doublé et même une transformation en fin de match. Dan Carter est lui passé totalement à côté de cette demi-finale. L'ouvreur des champions de France 2016, bien que très propre au pied, est notamment coupable sur l'essai de Fritz Lee. Joe Rokocoko, comme Leone Nakarawa dans une moindre mesure, n'a pas pesé autant qu'en barrage, loin de là.

Chris Masoe (Racing 92) - 27 mai 2017AFP

Le facteur X : Lopez, l'homme des demi-finales

Camille Lopez, c'est l'homme des demi-finales cette saison ! L'ouvreur clermontois, déjà décisif avec 2 drops capitaux en demie de Champions Cup face au Leinster, a une nouvelle fois porté l'ASM vers la finale. L'international tricolore, auteur d'une énorme prestation, a inscrit le 2e essai des siens après un super service de Morgan Parra. Mais c'est surtout sa 2e réalisation personnelle qui a fait basculer la rencontre en faveur des Jaunards. Alors que Flip Van der Merwe venait de se faire exclure et que le Racing revenait peu à peu au score, l'ancien Girondin a joué rapidement une pénalité, marqué et assommé les Ciel et Blanc. Un pari gagnant, là aussi. Et qui a tout changé.

Camille Lopez (Clermont) face au Racing - 27 mai 2017Icon Sport

Le tweet "Où est Charlie ?"

La stat : 3

Cette demi-finale a battu 3 records : celui du nombre de points marqués à ce stade de la compétition (68) et celui du nombre d'essais (7), sans oublier celui du nombre de spectateurs (64 123).

La décla : Damian Penaud (trois-quarts centre de Clermont)

" Franck (Azéma, ndlr) a fait une composition de jeunes. Il nous a fait confiance et on le remercie "

La question : Cette fois, c'est la bonne ?

Quelle impression laissée par Clermont ! Sans aucune contestation possible, l'ASM est l'équipe qui a le plus impressionné sur ce week-end de demi-finales. Et de loin. On pouvait logiquement se demander si les Auvergnats avaient digéré leur nouvel échec en finale de Coupe d'Europe face aux Saracens il y a à peine 2 semaines. Le message qu'ils ont envoyé ce samedi est très clair : ils s'en sont bien relevés et rêvent désormais du Brennus.

La joie des Clermontois - 27 mai 2017Icon Sport

La meilleure attaque du championnat a encore frappé à Marseille. Au contraire d'un RCT rugueux et solide mais peu inspiré offensivement vendredi soir, l'ASM est elle parvenue à réciter sa partition avec brio pour se hisser en finale. Toulon est prévenu : c'est un Clermont en mission qui lui sera opposé au Stade de France le 4 juin.