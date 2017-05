CLERMONT - RACING 92 (37-31) : Camille Lopez, Dan Carter... notre conseil de classe

Les bons élèves

Camille Lopez (9)

Le demi d’ouverture de l’ASM a été à la hauteur du rendez-vous. À l’image de sa prestation en demi-finale de Champions Cup face au Leinster, Camille Lopez a livré un grand match face au Racing 92. Excellent dans l’animation du jeu de son équipe, l’international français s’est surtout offert un doublé, marquant à deux moments cruciaux de la rencontre. D’abord peu avant la demi-heure de jeu, permettant aux Jaunards de creuser un premier écart (27e, 13-6) puis après le carton rouge reçu par son coéquipier Flip Van der Merwe, remettant ainsi ses partenaires dans le sens de la marche (47e, 26-12). Une prestation haut de gamme de l’ouvreur clermontois.

Camille Lopez (Clermont) face au Racing - 27 mai 2017Icon Sport

Arthur Iturria (8)

Quelle activité du deuxième ligne de l’ASM ! Le joueur de 23 ans a régné en maître dans les airs ce samedi à Marseille. Même si Clermont n’a pas réalisé un 100% en touche (2 lancers perdus sur 11), Arthur Iturria a été très précieux comme à son habitude dans l’alignement clermontois. Mais surtout sur les renvois. Très présent dans le jeu, il a beaucoup apporté offensivement, avant d’être remplacé à la 67e par Paul Jedrasiak.

Chris Masoe (7,5)

Le troisième ligne est passé par tous les états pour son dernier match en carrière. Pensant d’abord terminer sur un carton rouge après avoir plaqué en l’air Damian Penaud (54e), Chris Masoe est finalement sorti avec les honneurs. À 38 ans, il s’est offert un doublé (70e, 77e)... et une transformation ! Sur le dernier essai de Ben Tameifuna (80e+1), les Racingmen ont laissé le privilège à leur numéro 8 d’inscrire ses derniers points en professionnel. 12 points à son actif pour adoucir l’addition finale. Pas suffisant tout de même pour sortir sur une vraie bonne note, avec l’élimination aux portes du stade de France.

Chris Masoe (Racing 92) lors de la demi-finale contre Clermont - 27 mai 2017Icon Sport

Judicaël Cancorriet (7)

19 ans et pourtant… Judicaël Cancorriet a marqué cette demi-finale de son empreinte. Et d’une très bonne manière. Le troisième ligne de l’ASM a débordé d’envie durant 80 minutes. Son omniprésence dans les phases offensives et sa solidité défensive ont été primordiales dans la construction du succès clermontois. Il s’est également mué en véritable lien entre les avants et les trois-quarts, favorisant le jeu dynamique des Jaunards.

Les mauvais élèves

Dan Carter (4)

D'habitude si décisif lors des matches couperets, l'ex All Black a ce coup-ci semblé dépassé. Pourtant, la rencontre avait bien commencé pour l'ouvreur du Racing avec un subtil coup de pied par dessus (6e) qui a bien failli envoyer Teddy Thomas à l'essai. Après cet éclair, le double champion du monde s'est éteint petit à petit, sauvant sa performance grâce à sa précision face aux perches (4/4). Une passe manquée à destination de Teddy Thomas (20e), un ballon perdu sur un contest de Rougerie (58e) et de nombreux ballons tombés comme à la 34e, et surtout à la 63e qui a emmené l'essai de Fritz Lee. Bref, sans son chef d'orchestre, le Racing a paru bien mal inspiré.

Dan Carter (Racing 92) face à Camille Lopez (Clermont) - 27 mai 2017Icon Sport

Joe Rokocoko (4)

Si Chris Masoe s'est offert une belle sortie, ce ne fut malheureusement pas la journée des All Blacks. En effet, Carter, n'est pas le seul néo-zélandais à être passé à côté de son match. Son compatriote, Joe Rokocoko, ne s'est guère plus illustré sur son aile. Tout d'abord, un duel perdu contre Lopez, certes bien décalé, à la 27e minute lors du deuxième essai de l'ASM. Puis l'ailier du Racing manquait de vigilance sur la pénalité jouée rapidement par l'ouvreur de Clermont pour la troisième réalisation des Auvergnats. Enfin, les jambes lui manquaient cruellement à la 68e après une interception alors qu'un boulevard s'ouvrait devant lui... Décevant pour l'ailier trentenaire dont on pensait qu'il avait retrouvé le souffle de ses 20 ans après sa performance en barrage face au MHR.

Flip Van der Merwe (3,5)

On se demande encore ce qui a pris le deuxième ligne de Clermont au moment de faire cette cravate sur Teddy Thomas à la 41e minute... Son équipe maîtrisait le match et dominait le Racing dans tous les secteurs et ce geste malvenu du Sud-Africain a bien failli coûter cher à l'ASM. Dans la foulée, les Franciliens revenaient à 7 points grâce à deux pénalités de Carter. Heureusement pour lui, ses coéquipiers ont fait le boulot et son absence ne les a pas empêchés de franchir la ligne encore à deux reprises pour s'ouvrir les portes de la finale.

Flip Van der Merwe, exclu lors de la demi-finale contre le Racing 92 - 27 mai 2017Icon Sport

Avec Maxime BROSSARD