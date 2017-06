Clermont dénonce l'intrusion dans la maison de Morgan Parra : "Pas n'importe quoi pour un buzz"

"Pas n'importe quoi pour un buzz" , a demandé le club mercredi soir après le succès de la vidéo postée par les intrus, des supporters de Clermont originaires de Béziers qui se sont filmés nus fêtant le titre dans la piscine du demi de mêlée. "Merci Morgan, on est champions !" , dit dans la vidéo un des fêtards, visiblement éméché et dans le plus simple appareil.

Le joueur a déposé plainte mardi matin "pour violation de domicile" contre ces 5 supporters qui se sont introduits chez lui, a indiqué une source policière. Les fautifs, licenciés dans un club de rugby amateur de la banlieue de Béziers (Hérault) et venus à Clermont-Ferrand suivre la finale, pourraient écoper d'un rappel à la loi, a précisé la même source.