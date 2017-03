Calendriers TOP14/PRO D2 : La LNR persiste malgré un premier refus de la Fédération

"La FFR n'a émis dans son avis défavorable aucune observation, ni réserve sur le contenu de ces projets (...)" , déplore la LNR dans un communiqué qui sollicite dès lors l'inscription de ces calendriers à l'ordre du jour du prochain comité directeur de la FFR prévu ce vendredi 17 mars.

La FFR, seule habilitée à valider les calendriers des championnats professionnels, avait retoqué lundi en comité directeur la proposition de la LNR. Elle a indiqué qu'elle les validerait "dès lors qu'un accord aura été conclu sur la réforme du statut des joueurs internationaux" , un sujet autour duquel les deux instances dirigeantes du rugby français se livrent à une guerre de tranchées.

Paul Goze - le président de la LNRIcon Sport

La question des contrats fédéraux toujours sur la table

Le président de la FFR, Bernard Laporte, souhaite faire signer un contrat fédéral à une quarantaine d'internationaux pour qu'ils soient à disposition du XV de France au total six mois par an. La LNR est opposée à ce projet. Selon le calendrier en l'état, le Top 14 reprendra le week-end du 19 août et la dernière journée de la saison régulière aura lieu celui du 5 mai 2018.

Le barrage d'accession entre le 13e du Top 14 et le finaliste de la Pro D2, une nouveauté, aura lieu le dimanche 13 mai, les barrages du Top 14 le 19 mai, les demi-finales le week-end suivant et la finale le 2 juin. La finale de Pro D2 a elle été programmée le week-end du 5-6 mai.

Par ailleurs, quatre journées de Top 14 ont été programmées pendant des matches du XV de France : les deux premières à l'occasion de France - Afrique du Sud (18 novembre) et France - Japon (25 novembre) lors des tests de novembre, les deux autres pendant le Tournoi des 6 Nations. Le positionnement définitif de ces deux dernières journées sera arrêté une fois connu la programmation des rencontres des Bleus dans le Tournoi. Enfin, aucun match de Top 14 ni de Pro D2 n'aura lieu le dimanche 24 décembre, a indiqué la LNR, qui avait dû cette saison faire machine arrière devant la grogne des joueurs de l'élite à jouer le jour du réveillon de Noël.