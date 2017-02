Ali Williams et James O'Connor placés en garde à vue après avoir acheté de la cocaïne ?

Les clubs du Racing 92 et de Toulon se seraient certainement bien passés de ce dérapage. Selon TF1 et LCI, le deuxième ligne néo-zélandais, Ali Williams (35 ans, 77 sélections), et le trois-quarts polyvalent australien, James O'Connor (26 ans, 44 sélections), auraient été arrêtés par la police à Paris dans la nuit de vendredi à samedi après avoir acheté de la cocaïne.

La scène se serait déroulée devant une boîte de nuit, place de l'Etoile, non loin des Champs-Elysées, vers 3h du matin. Les deux joueurs auraient été repérés par des policiers de la BAC (Brigade anti-criminalité) en civil alors qu'ils étaient en pleine transaction avec deux dealers présumés. L'ancien All Black et le Wallaby auraient ensuite été placés en garde à vue alors qu'ils étaient alcoolisés et sans aucun papier d'identité sur eux.

Il y a un peu plus d'une semaine, c'est un autre joueur du club francilien, Dan Carter, qui avait fait les gros titres après une sortie de route. L'ouvreur élu meilleur joueur de l'année en 2005, 2012 et 2015 avait été contrôlé en état d'ivresse au volant dans la nuit du 15 au 16 février à proximité des Champs-Elysées.