Affaire de l'higénamine - Jacky Lorenzetti : "Nyanga et Dulin sont des victimes"

Jacky Lorenzetti voit rouge. Après l'affaire des corticoïdes où finalement Carter, Imhoff et Rokocoko ont été blanchis, place à "l'higénamine gate". Cette fois-ci, c'est Yannick Nyanga et Brice Dulin qui sont au coeur du cyclone. Pour rien selon le président francilien. "Nos joueurs sont propres" , clame-t-il haut et fort.

" Que les choses soient claires. Au Racing, nous sommes contre le dopage et pour les contrôles. Si un de nos joueurs avait triché, on aurait immédiatement réagi en le sanctionnant. "

Des victimes ?

Jacky Lorenzetti va même plus loin : pour lui, les deux joueurs incriminés sont "des victimes" et cette affaire est ubuesque. Il appuie en soulignant que le produit, l'higénamine, n'était pas répertorié dans la liste des interdictions publiées par l'Agence Mondiale Antidopage (AMA).

" Je suppose que l'AFLD veut ratisser large. Yannick Nyanga et Brice Dulin sont des victimes. Le premier se fait choper à 33 ans pour un truc qui n'existe pas... Le second se fait attraper pour la même raison et va rater le Crunch. Que reprocher à Brice, franchement ? Le produit lui a été présenté comme une substance légale, validé par un spécialiste reconnu. "

Régulièrement contrôlé

Depuis son titre de champion de France décroché l'an passé, le Racing 92 serait régulièrement contrôlé. Mais Lorenzetti ne veut pas "tomber dans la parano" .

" Nous sommes contrôlés très régulièrement après les matches de Top 14 et de Champions Cup mais aussi à l'entraînement. L'AFLD a estimé que le champion de France devait être plus contrôlé que les autres et que des stars telles Dan Carter doivent être responsables. Je le conçois. "

L'AFLD dans le viseur

Au passage, le président du Racing 92 a placé un petit tacle à l'Agence Française de Lutte contre le Dopage...

" Nous sommes en temps de crise et l'AFLD se doit de prouver son utilité, je peux le comprendre. [...] Je sais qu'il faut faire des choses médiatiques si on veut exister mais il y a un volet prévention qui semble avoir été négligé. "

Un message pour Novès

Très déçu pour Dulin, revenu en équipe de France lors des tests de novembre dernier, Lorenzetti demande à ce que son arrière soit requalifié rapidement afin de pouvoir postuler au match d'ouverture du Tournoi des 6 nations face à l'Angleterre. Mais sa requête semble avoir très peu de chances d'aboutir...

" J'envoie un message au staff de l'équipe de France : il faut requalifier Brice Dulin. Il n'est pas coupable et s'est battu comme un chien pour revenir en Bleu. "

