22e journée Top 14 - Ugo Mola : "Un énième bras de fer lâché, c'est râlant"

"Un énième bras de fer lâché, c'est râlant. C'est surtout notre indiscipline qui nous fait très mal, car cela a permis à l'UBB qui n'était pas dans un grand soir de rester à portée de fusil. On n'a pas été suffisamment tueur d'entrée de match, plus ce drop qui touche la barre. C'est un peu un copier-coller de Brive, Bayonne, Grenoble où on pense prendre le meilleur, et au fil du temps, on a du mal à inverser la tendance et remettre la main sur le ballon, on est très indiscipliné et on le paye cash" .