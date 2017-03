22e journée Top 14 - Pour Toulouse, toujours le même objectif : rester en vie…

Ils espèrent tous que ça va durer le plus longtemps possible. Et tant pis si le prix à payer est de rabâcher toutes les semaines la même chose. Tant qu’ils gagneront, les Toulousains resteront en vie. A l’affût d’un faux pas d’une des équipes qui les devancent. Septième (47) à quatre points de Castres (un match en moins), cinq de Pau (qui à l’avantage du goal-average particulier) et six de Toulon (où ils se rendront lors de la prochaine journée), les coéquipiers de Thierry Dusautoir auront l’occasion samedi d’écarter définitivement de cette course effrénée un autre prétendant, encore plus mal loti que lui : l’UBB (45 points). "Plus on est de fous, moins il y a de riz" , disait Coluche et réduire l’accès au TOP 6 au moins grand nombre offre plus de garanties que d’élargir le débat aux petits candidats comme dirait TF1.

Ghiraldini : "Si on joue à notre niveau, on a les qualités pour nous qualifier"

"Il n’y a que deux points au classement entre nous, c’est un match très très important. Tout le monde veut absolument se qualifier et si on joue à notre niveau on a les qualités pour le faire" , veut croire l’Italien Ghiraldini, de retour du Tournoi. Si ce dernier devrait être aligné à Bordeaux, Ugo Mola n’a en revanche pas souhaité en dire plus concernant les internationaux français (Maestri, Baille, Huget et Fickou) tandis que l’Ecossais Richie Gray est lui "très incertain" (ischios).

"On verra au compte-gouttes" , a-t-il éludé. Leur présence aura pourtant son importance si l’on se fie aux statistiques catastrophiques des Toulousains en période de doublons. Des stats mais pas que selon Yacouba Camara : "Leur retour nous a fait du bien à la tête, nous a redonné du souffle" , affirme le futur montpelliérain.

En Top 14, Toulouse c'est 2 victoires en 10 déplacements...

Du souffle et le moral au beau fixe, le Stade toulousain en aura bien besoin alors qu’il va enchaîner trois déplacements consécutifs dont un sur la pelouse du Munster où il sera loin d’être favori pour son quart de finale de Coupe d’Europe samedi 1er avril. Au fait, Toulouse doit-il choisir, lui qui n’a plus le choix ? Sachant qu’en cas d’hypothétique victoire en Irlande, il faudra sans doute se fader les Saracens en demi-finale, ne doit-il pas concentrer ses forces sur le Top 14 où après son voyage à Bordeaux il devra se rendre sur la Rade sachant que d’après de savants calculs il faudra sans doute remporter quatre des cinq derniers matchs de championnat pour rester maître de son destin ?

Une équipe qui ne s’est imposée qu’une fois lors de ses sept derniers déplacements en championnat (2 en 10 matchs au total) peut-elle légitimement ambitionner de remporter trois victoires de rang loin de ses bases ? Face à une équipe de l’UBB pas franchement à l’aise à domicile (3 défaites et 1 nul en neuf matches) et qui n’a remporté qu’un seul de ses neuf derniers matches, le coup semble plus jouable sur le papier que le week-end prochain à Thomond Park. "A six matchs de la fin, même si on espère en jouer plus dans les deux compétitions, on est pas forcément dans un registre de gestion" , répond Mola.

La septième place ? Pour le moment, ils veulent mieux…

Ni gestion, ni calcul visiblement puisqu’Ugo Mola n’a pas non plus souhaiter s’épancher sur cette septième place qui pourrait offrir au recalé des phases finales un possible ticket pour la prochaine Champions Cup via deux barrages. Un lot de consolation que les finances du Stade toulousain apprécieraient pourtant particulièrement en cas d’absence en phase finale.

