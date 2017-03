22e journée Top 14 - Lyon s'impose avec le bonus offensif contre Bayonne (52-7)

Le suspense n’aura duré que 21 secondes dans ce match ! Oui, 21. A peine commencée, la rencontre a viré au cauchemar pour l’Aviron bayonnais. Des Basques punis d’entrée par l’intenable Facundo Isa, après une perte de balle à la réception du coup d’envoi donné par Lionel Beauxis. La suite ? Un récital. La bagatelle de sept essais encaissés. Pour un seul inscrit. Tout juste suffisant pour ne pas rentrer fanny au Pays Basque. Mais la descente en Pro D2 semble désormais définitivement inéluctable. Lyon, en revanche, a sans doute validé ce soir son billet pour une deuxième saison consécutive dans l’élite. C’est amplement mérité. Les hommes de Pierre Mignoni ont régalé pendant 80 minutes.

Carl Fearns en patron

Il ne fallait pas arriver en retard au Matmut Stadium de Gerland. Un essai de filou d’entrée. Une merveille de contre assassin, trois minutes plus tard, conclu par Toby Arnold. Le tout suivi d’un numéro de Thibault Regard - crochet intérieur à l’entrée des 22 m et double raffut - pour tripler la mise. Après 12 minutes de jeu, le Lou avait déjà mis une très sérieuse option sur le bonus offensif.

Carl Fearns - LyonAFP

Emmené par un Carl Fearns omniprésent tout au long de la rencontre, Lyon a donné une véritable leçon de rugby aux Basques. Comme Toulon deux semaines plus tôt. Le tableau d’affichage s’est juste arrêté à 57, et non à 82. C’est la seule différence. Car dans le jeu, ce duel de promus a pris des allures de promenade pour les coéquipiers de Fred Michalak. A l’image de cet essai de Fearns, encore lui, peu après le retour des vestiaires (49e). En sortie de mêlée, le troisième ligne centre s’est mis en mode bulldozer et a tout emporté sur son passage. Lucas Meret et Guillaume Rouet peuvent en témoigner, tant ils auraient pu finir dans les balustrades sur ce coup.

0 pointé à l’extérieur

Si Kade Poki a, un brin, limité l’hémorragie en inscrivant le seul et unique essai des Basques en bout de ligne (55e), l’Aviron a tout raté ou presque dans cette partie. Flingués par une plâtrée de fautes de main, les joueurs de Vincent Etcheto ont même souvent reculé ballon en main. Avant de progressivement sombrer en mêlée fermée. En témoigne la sortie des piliers remplaçants Schuster et Cittadini, peu de temps après leur entrée en jeu. Les titulaires, Iguiniz et Choirat, déjà bien lessivés par le pack lyonnais, ont dû revenir sur la pelouse pour finir le match !

Toby Arnold - LyonAFP

11 matches, 11 défaites. Plusieurs roustes. Et pire, pas le moindre point pris à l’extérieur cette saison ! Le bilan basque est désastreux. Et ce n’est pas les deux derniers déplacements prévus au calendrier, à Montpellier et Toulouse, qui vont changer la donne. L’Aviron bayonnais, en naufrage hors de Jean-Dauger, a sans doute dit ce soir adieu à ses derniers, très minces, espoirs de maintien.